donderdag 14 december 2023 om 08:05

De Vylder en Hesters blijven aan de leiding in Zesdaagse Rotterdam

Lindsay De Vylder en Jules Hesters staan ook na de tweede avond bovenaan in de Wooning Zesdaagse. Het Belgische duo werd nauwlettend in de gaten gehouden door de tegenstand en liet zich in de lange jacht verrassen door een vroege aanval. Doordat ze voor de tweede keer deze zesdaagse door de 100-puntengrens gingen, hielden ze toch de leiding.

De Vylder en Hesters begonnen de tweede dag sterk door de korte jacht te winnen. In de wedstrijd over 25 minuten en 10 ronden reden ze hun belangrijkste concurrenten van de eerste dag, Vincent Hoppezak en Philip Heijnen, op een ronde achterstand.

Ook in de 200 meter tijdrit waren De Vylder en Hesters het winnende koppel; net als op de eerste avond klokten ze de snelste tijd, dit keer in 10,468 seconden. Het verschil met Tuur Dens en William Tidball was minimaal, slechts zeven duizendsten van een seconde. Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip, de wereldkampioenen, en Hoppezak met Heijnen braken in de tussentijd ook door de 100-puntengrens en verdienden daarvoor een bonusronde. Zo begonnen drie koppels in dezelfde ronde aan de lange jacht.

Lange jacht

De wedstrijd over 40 minuten en 10 ronden ontbrandde al vroeg en dat verraste De Vylder en Hesters. De Belgen maakten hun opgelopen achterstand niet meer goed op Hoppezak-Heijnen en Havik met Van Schip, die daardoor een ronde uitliepen. Door de lange jacht te winnen, gingen de talentvolle Matias Malmberg en de ervaren Sebastián Mora mee aan de leiding. De Vylder en Hesters wonnen wel de sprint van de Golden Buzzer, wat ze tien punten opleverde voor het algemeen klassement.

Zoveel mogelijk punten sprokkelen is ondertussen een vertrouwd patroon bij De Vylder en Hesters. Na de tweede plaatsen in de supersprint en de individuele afvalkoers bedroeg de eindscore voor de Belgen 206 punten. Voor de tweede keer deze zesdaagse gingen ze door de 100-puntengrens, wat ze nog een bonusronde opleverde. Daarmee kwamen ze opnieuw in de nulronde en met hun hoge puntenaantal heroverden ze de leiding in het klassement.

Wooning Zesdaagse Rotterdam 2023

Klassement na dag 2

1. Lindsay De Vylder & Jules Hesters – 206 punten

2. Vincent Hoppezak & Philip Heijnen – 160 punten

3. Yoeri Havik & Jan-Willem van Schip – 136 punten

4. Matias Malmberg & Sebastián Mora – 94 punten

5. Roger Kluge & Theo Reinhardt – 62 punten en 1 ronde

6. Tuur Dens & William Tidball – 104 punten en 2 ronden

7. Thomas Boudat & William Perrett – 50 punten en 2 ronden

8. Yanne Dorenbos & Elmar Abma – 38 punten en 4 ronden

9. Peter Moore & Clément Petit – 54 punten en 5 ronden

10. Milan Van den Haute & Matteo Donegà – 28 punten en 6 ronden

11. Maximilian Schmidbauer & Raphael Kokas – 6 punten en 7 ronden

12. Moritz Malcharek & Roy Eefting – 32 punten en 8 ronden

13. Lukas Rüegg & Claudio Imhof – 10 punten en 12 ronden