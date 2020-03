De Vreese kopieert Naesen, maar dan op de rollen: “Dat viel zwaar tegen” zaterdag 21 maart 2020 om 15:29

Oliver Naesen baarde deze week opzien met een trainingsrit van 365 kilometer. Laurens De Vreese deed dat een aantal dagen later dunnetjes over, maar dan thuis, op de roller. De Vreese deed er zelfs met 368 kilometer nog een schepje boven op. “Wat Oliver deed, wilde ik op de rollen doen.”

“Ik wilde met deze indoorfietstocht ook respect tonen voor minister Maggie De Block”, gaat hij verder tegenover Sporza. “Ze had opgeroepen om in je kot te blijven. Ik heb nu getoond dat je ook leuke dingen kan doen als je in je kot blijft.”

“Mijn vriendin zei dat ik op Zwift een rondje moest kiezen met weinig hoogtemeters. Toen ik een parcours van drie kilometer zag met dertig hoogtemeters, dacht ik dat dat wel zou meevallen. Maar dat viel zwaar tegen”, aldus De Vreese.

“Om 6.30 uur ’s ochtends ben ik eraan begonnen. Na 125 kilometer was mijn broek doornat. Ik heb toen een sanitaire stop gehouden en een droog koersbroekje aangetrokken. Je wilt niet weten wat ik allemaal naar binnen gewerkt heb. Vier bidons energiedrank, vier flessen water van een liter, een icetea en een koffie. Mijn vriendin is me ’s middags ook komen bevoorraden met boterhammen.”

Tegenprestatie van Naesen

Naesen liet niet lang op zich wachten met een reactie. De coureur van AG2R La Mondiale gaat graag een volgende uitdaging met De Vreese aan. “Wat kan ik daar tegenover stellen?”, vraagt Naesen zich af. “Het is tijd voor bezinning.”

De Vreese heeft inmiddels al een voorstel gedaan. “Vijfhonderd kilometer vind ik een mooi getal, op de rollen”, eindigt hij.