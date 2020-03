Oliver Naesen traint vandaag 350 kilometer: “Tour volgende doel” woensdag 18 maart 2020 om 14:00

Oliver Naesen probeert er tijdens de coronacrisis het beste van te maken. De renner van AG2R La Mondiale zit vandaag op de fiets voor een tocht van maar liefst 350 kilometer. “Mijn agenda zat stampvol, maar is nu helemaal leeg. Dat is een heel raar gevoel”, vertelt hij aan Studio Brussel.

Naesen had zich volledig ingesteld op de voorjaarsklassiekers, maar hoopt nu op de Tour. “Het voorjaar is voor mij redelijk om zeep. Realistisch gezien is de Tour het volgende doel. Dat is internationaal superbelangrijk, maar voor mij is dat veel minder. Ik weet ook niet of de Tour zal doorgaan”, geeft hij aan. Zijn verwachtingen voor een eventuele deelname aan La Grande Boucle zijn dan ook niet hooggespannen. “Ik heb zelfs nog niet naar het parcours gekeken. Ik was volledig bezig met de Ronde van Vlaanderen en de andere koersen. Jammer.”

In België is het voor Naesen nog mogelijk om buiten te fietsen. Hij beseft dat zijn Franse collega’s het lastiger hebben. “Zij mogen totaal niet meer buiten trainen. Zij zijn verplicht om te blijven trainen, want als je 15 dagen niets doet, dan begin je vanaf nul. En dat is niet de bedoeling. Zij trainen nu binnen op de rollen of de hometrainer. Dat is echt de hel.”