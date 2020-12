In de maand december blikt WielerFlits traditioneel terug op het afgelopen wielerseizoen met de reeks Eindejaarslijstjes. Wat waren de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar en welke renners verdienen nog een eervolle vermelding voor 2020? Iedere werkdag is er een nieuwe lijst met bijbehorende poll. Vandaag staat centraal: de opvallendste transfer van 2020.

Elk seizoen levert de transfercarrousel wel opvallende uitkomsten op. Het was de stap van Tom Dumoulin naar Jumbo-Visma die een jaar geleden het meest in het oog springend was, gevolgd door de move van Nairo Quintana naar Arkéa-Samsic. Met Rohan Dennis (Team Ineos), Elia Viviani (Cofidis), Philippe Gilbert (Lotto Soudal) en Richard Carapaz (Team Ineos) vonden nog meer aansprekende namen een opvallende nieuwe ploeg.

Romain Bardet naar Team DSM

Een Franse kopman die weggaat bij de Franse ploeg waar hij negen jaar geleden prof werd. De transfer van Romain Bardet (30) van AG2R La Mondiale naar Sunweb is opvallend. Met het team van Vincent Lavenu beleefde de klimmer tot op heden alle sportieve hoogtepunten in zijn carrière. Zo eindigde hij tweemaal bij de beste drie in de Tour de France en won hij drie ritten in de Franse ronde. Ook keerde hij in 2019 huiswaarts met de bolletjestrui.

Toch vertrekt Bardet uit zijn vertrouwde omgeving en neemt hij in 2021 de afslag naar Sunweb (in 2021 Team DSM), waar hij een contract voor twee jaar tekende. Naar eigen zeggen vond hij in de formatie van Iwan Spekenbrink een ploeg ‘die progressief werkt en een duidelijke visie heeft op de sport’. “Deze kans komt op het juiste moment in mijn carrière”, stelde de Franse renner bij zijn aanstelling in augustus. “Ik ben erg gemotiveerd om met de ploeg aan de slag te gaan.”

Mark Cavendish naar Deceuninck-Quick Step

De geruchtenstroom deed al langer de ronde, maar even verstomden de geluiden. Zaterdag wakkerde de hoofdpersoon zelf het rumoer weer aan met een suggestieve foto van een roedel wolven, waarna in een vloek en een zucht het nieuws officieel werd. Mark Cavendish (35, Bahrain McLaren) verdwijnt niet uit het peloton, zoals hij even vreesde na Gent-Wevelgem, maar keert in 2021 terug in het tricot van Deceuninck-Quick-Step.

Met dertig Touretappes, vijftien Giroritten, Milaan-San Remo en wereldtitels op de weg en de baan is de Brit een absolute grootheid in de wielersport. Mede als gevolg van lichamelijk malheur kwam hij de laatste jaren nooit meer op zijn oude niveau. Een roemloos afscheid dreigde, maar zijn oude werkgever wierp hem een reddingsboei toe. De Belgische ploeg is ervan overtuigd dat Cavendish nog zijn plaats heeft in het peloton.

Chris Froome naar Israel Start-Up Nation

Het zal wennen zijn om Chris Froome volgend wielerjaar niet meer te zien in het tricot van INEOS Grenadiers, de ploeg waarmee hij de afgelopen elf jaar zeven grote rondes won. In mei, enkele maanden na zijn rentree na zijn zware valpartij in 2019, klonken de geluiden steeds luider dat de Brit een tussentijds vertrek overwoog bij de Britse ploeg. Gezien de interne concurrentie met Egan Bernal en Geraint Thomas bekeek hij de mogelijkheden om in de zomer te vertrekken.

In de zomer werd echter bekend dat Froome (35) het seizoen zou afmaken bij INEOS en hij nadien zou vertrekken naar Israel Start-Up Nation. Die ploeg hoopt vurig dat de Britse renner hen aan de Tourzege helpt, zei ploegeigenaar Sylvan Adams na de bekendmaking van zijn nieuwe aanwinst. Dan is het nu aan de viervoudige Tourwinnaar om die verwachtingen waar te maken. Sinds zijn terugkeer heeft hij nog niet zijn oude niveau laten zien.

Wilco Kelderman naar BORA-hansgrohe

Met twee dagen in de roze trui en de derde plaats in de Giro d’Italia, zijn eerste podiumplek in een grote ronde, neemt Wilco Kelderman (29) afscheid van Team Sunweb. Na vier seizoenen moest hij – naar eigen zeggen – uit de krant vernemen dat hij mocht vertrekken. De ronderenner had al wel zijn twijfels bij de ploeg, waar hij door de jaren heen veel zag veranderen. Maar daarna maakte hij de keuze om voor een nieuwe ploeg te gaan.

Uiteindelijk legde BORA-hansgrohe hem een mooi plan voor. Bij de Duitse ploeg past hij naadloos in het rijtje namen met Ackermann, Schachmann en Schwarzmann. Samen met die andere -mann, Emanuel Buchmann, kan hij gaan strijden om het kopmanschap bij het team van Ralph Denk. “Ik kreeg al snel het vertrouwen dat een samenwerking met BORA-hansgrohe me in deze fase van mijn carrière nieuwe prikkels zou geven”, aldus Kelderman.

Miguel Ángel López naar Movistar

Voor deze transfer gaan we terug naar 13 september 2019, de dag van de negentiende etappe van de Vuelta a Espãna. Een rit die door de voorspelde wind met rood was omcirkeld. Met nog zo’n zeventig kilometer te gaan komt een groot deel van het peloton plots tot stilstand door een val. Onder meer leider Primož Roglič en Miguel Ángel López raken daardoor achterop. In plaats van te wachten op de geloste rode trui, trekt de concurrerende Movistar-ploeg fors door.

Dat punt was vooraf al aangewezen, blijkt uit de Netflix-serie El Dia Menos Pensado. ‘Not done’, vond de tegenstand. Als de leider valt wordt er niet doorgetrokken, is een ongeschreven regel. “De renners van Movistar zijn zoals altijd opportunistische idioten. Het is niet de eerste keer”, zei López furieus over de actie van de ploeg van wereldkampioen Valverde. “Een wereldkampioen in een trui die zoveel aanzien geniet en zo belangrijk is, moet het peloton respecteren.”

Excuses volgden van de Colombiaan, die wel een streepje achter zijn naam kreeg van Movistar. De strubbeling is blijkbaar bijgelegd, want Lopez’ nieuwe ploeg voor 2021 wordt namelijk… juist. Na zes seizoenen verlaat de klassementsrenner, die in februari 27 wordt, Astana voor een nieuw Spaans avontuur. “Ik ben blij dat ik nu deel uitmaak van een van de beste ploegen ter wereld”, aldus López, die voor één jaar tekende.

Michael Matthews naar GreenEDGE

Kelderman is niet de enige renner van naam die het voor bekeken houdt bij Team Sunweb. Ook Michael Matthews vertrekt namelijk. Dat de snelle Australiër nog een doorlopend contract had, maakt het des te opvallender. Toch kwam het nieuws niet als een verrassing, nadat hij buiten de selectie voor de Tour de France werd gehouden en ook zijn geliefde klassiekers miste. In het persbericht van de ploeg stond dat Matthews zelf een verzoek indiende om te vertrekken.

Dat Matthews (30) zich in het nieuwe seizoen vervoegt bij GreenEDGE (zoals Mitchelton-Scott op dit moment staat aangemeld bij de UCI), lag in de lijn der verwachting. Tussen 2013 en 2016 koerste hij immers al voor die ploeg, die toen nog Orica heette. “Als sprinter voel je die momenten aan en dan moet je je instinct volgen. Op dit moment in mijn carrière voelt deze stap goed en de ploeg ontvangt mij met open armen.”

Richie Porte naar INEOS Grenadiers

In eerste instantie gonsde het van de geruchten dat Richie Porte, die in januari 36 wordt, zijn oude kopman Chris Froome zou vergezellen bij Israel Start-Up Nation. Van een reünie komt het echter niet. Sterker nog, verrassend genoeg komt de Australische ronderenner, de nummer drie van de afgelopen Tour de France, in 2021 uit voor de ploeg waar Froome juist net vertrekt. Namelijk INEOS Grenadiers.

Daarmee keert Porte terug op het oude nest, nadat hij ook van 2012 tot aan 2015 voor het team van Dave Brailsford koerste. De teammanager is vol lof over zijn nieuwe aanwinst. “Richie heeft in de voorbije Tour de France laten zien dat hij een van de beste renners in het peloton is. Hij is een geweldige klimmer en tijdrijder en beschikt ook nog eens over bakken ervaring. Richie heeft ons zoveel te bieden.”

Annemiek van Vleuten naar Movistar Women

Voor Annemiek van Vleuten (38) komt na vijf seizoenen een einde aan haar succesvolle periode bij Mitchelton-Scott. Tijdens die samenwerking werd ze driemaal wereldkampioene, won ze zowel de Giro Rosa, Boels Ladies Tour en La Course twee keer en zette ze klassiekers als Strade Bianche, Luik-Bastenaken-Luik en Omloop Het Nieuwsblad achter haar naam. Afgelopen seizoen kroonde ze zich voor het eerst tot Europees kampioene.

Hoewel ze zich heel erg thuis voelde bij Mitchelton-Scott, was het door de situatie in de ploeg (die lange tijd onzeker was) ongewis of Van Vleuten na het seizoen zou blijven. Ze werd even met de nieuwe vrouwenploeg van Jumbo-Visma in verband gebracht, maar uiteindelijk koos ze voor een Spaans avontuur bij Movistar. “De mentaliteit van Spanjaarden, met een goed gevoel voor humor, zorgt voor een omgeving waarin je je thuis voelt, en die je meestal sterker maakt.”

Marianne Vos naar Jumbo-Visma Women

Geen Van Vleuten bij Jumbo-Visma, maar de Nederlandse ploeg haalde wel een ander geweldig boegbeeld in huis. Na DSB Bank, Nederland Bloeit, Rabobank-Liv, WM3 Energie, CCC-Liv en talloze medailles en overwinningen koerst Marianne Vos (33) komend seizoen namelijk voor de geel-zwarte formatie. Ze had het bij CCC-Liv uitstekend naar haar zin en kreeg voor de toekomst ook een prima voorstel, maar ze koos toch voor een nieuw avontuur.

De nieuwe vrouwenploeg van Jumbo-Visma gaat in 2021 onder een continentale licentie van start, aangezien de regelgeving van de UCI een nieuwe ploeg niet toestaat direct tot de WorldTour toe te treden. De ambitie is echter duidelijk: het beste vrouwenteam ter wereld worden. En met wie anders dan Marianne Vos kan dat beter? “Ik ben trots dat ik vanaf volgend jaar onderdeel ben van Jumbo-Visma. Ik kijk ernaar uit om samen van start te gaan.”

Adam Yates naar INEOS Grenadiers

Sinds hun intrede in het profpeloton reden Adam en Simon Yates in dezelfde ploeg. Eerst bij Orica GreenEDGE en later bij Mitchelton-Scott. Maar na zeven jaar scheiden de wegen van de fietsende tweeling. Terwijl Simon tot eind 2022 bijtekende, ging Adam in op een contractvoorstel van INEOS Grenadiers. Daar zette de nummer negen van de afgelopen Ronde van Frankrijk zijn handtekening onder een tweejarig contract.

De keuze van Adam Yates (28) om nu voor de ploeg van Dave Brailsford te gaan rijden valt op. De interesse van het team voor zowel Adam als Simon Yates is niet van gisteren, maar de broers wilden in eerste instantie helemaal niet voor de Britse formatie rijden. “Ik zou er als een slaaf aan kop van het peloton sleuren”, zei Adam in 2013. Heel wat jaren verder denkt hij er nu anders over. “Deze transfer is een geweldige kans en ik denk dat die op het juiste moment komt.”

Een eervolle vermelding voor…

De teloorgang van CCC zorgde voor de nodige opvallende verschuivingen op de transfermarkt. Zo trekt olympisch kampioen Greg Van Avermaet naar AG2R Citroën, Matteo Trentin naar UAE Emirates en Ilnur Zakarin naar Gazprom-RusVelo. Ook de overstap van Josef Černý, ritwinnaar in de Giro d’Italia, naar Deceuninck-Quick-Step is opmerkelijk. En Jakub Mareczko gaat na twee jaar in de WorldTour terug naar het ProContinentale circuit.

De onzekere situatie waarin NTT Pro Cycling verkeerde, zorgde er ook voor dat meerdere renners hun heil elders zochten. Onder meer Michael Valgren (EF Pro Cycling) en Ben O’Connor (AG2R Citroën), winnaar van een Giro-etappe, vonden een nieuw onderkomen in de WorldTour. Edvald Boasson Hagen (Total Direct Energie) bijvoorbeeld acteert komend seizoen in het ProContinentale circuit. Daartegenover staat de komst van onder anderen Sergio Henao, Fabio Aru en Simon Clarke.

AG2R La Mondiale (komend seizoen AG2R Citroën) mengde zich opvallend vaak op de markt. De ploeg zag Bardet vertrekken, net als Alexis Vuillermoz, Alexandre Geniez en Pierre Latour. Alle drie gaan zij naar Total Direct Energie. Naast dat de ploeg Van Avermaet en O’Connor aantrok, komt ook Bob Jungels het team versterken. De 28-jarige Luxemburger koerste de afgelopen vijf seizoenen bij Deceuninck-Quick-Step en won bij die ploeg onder meer Luik-Bastenaken-Luik.

Ook zien we veel nieuwe gezichten bij Israel Start-Up Nation. Froome is al genoemd, maar ook onder meer Sep Vanmarcke, Daryl Impey, Michael Woods en Alessandro De Marchi rijden volgend jaar voor de Israëlische ploeg. Ook de transfers van Jack Haig (naar Bahrain Victorious), Rafał Majka (UAE Emirates), Iván García en Gregor Mühlberger (beiden Movistar), Sam Oomen (Jumbo-Visma), Daniel Felipe Martínez (INEOS Grenadiers) en Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) zijn een vermelding waard.