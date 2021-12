De Nederlandse UCI-zeges van 2021

Special

Op de laatste dag van het jaar blikken we nog een keer terug op de Nederlandse overwinningen van dit kalenderjaar 2021. Bij de Nederlandse mannen en bij de Nederlandse vrouwen is een stijging te zien in het aantal profzeges, ten opzichte van het coronajaar 2020. WielerFlits zet alle cijfers op een rij.

In deze lijst tellen alle UCI-overwinningen van eendags- en meerdaagse wedstrijden mee, van WorldTour-niveau tot en met .2 niveau. Ook zijn internationale en nationale kampioenschappen meegerekend. Beloftenkoersen (zoals .Ncup) en nevenklassementen tellen niet mee.

Waar vorig jaar in het gekke coronaseizoen de score beperkt bleef tot 24 zeges, behaalden de Nederlandse mannen in 2021 – waarin ook de nodige wedstrijden werden afgelast – 64 UCI-overwinningen. Dat is goed voor bijna een verdrievoudiging van het aantal zeges. Als we het vergelijken met eerdere seizoenen, is het wel flink lager. In recordjaar 2019 behaalde Nederland liefst 109 overwinningen en in 2018 waren dat er 83. Vier jaar geleden stokte de teller op 67 zeges.

Wanneer werd er gewonnen?

De eerste overwinning van 2021 werd geboekt op 19 februari door Bauke Mollema in de Tour du Var. Uiteindelijk werd in elke maand gewonnen, met uitzondering van januari en november. De laatste UCI-zege van het jaar werd onlangs nog behaald in de Tour of Thailand, waar Adne van Engelen op 6 december de zesde etappe wist te winnen. De meeste overwinningen werden behaald in juni, augustus en september: in elke maand werd tien keer gewonnen.

Waar vorig jaar Nederland het moest doen zonder ritzeges in de drie grote rondes, is dat dit jaar wel anders. Taco van der Hoorn behaalde een verrassende ritzege in de Giro d'Italia, Mathieu van der Poel en Bauke Mollema schoten raak in de Tour de France en Fabio Jakobsen was met drie ritzeges de grote man in de Vuelta a España.

Mathieu van der Poel is zegekoning

De eer van de meeste overwinningen is dit jaar weggelegd voor Mathieu van der Poel. Met liefst acht overwinningen topt hij de ranking, waarvan zeven op WorldTour-niveau. De enige niet-WorldTour-zege die hij boekte, was in de Antwerp Port Epic.

Tweede in de lijst is Fabio Jakobsen, die zijn comeback in het peloton opluisterde met zeven zeges tussen juli (Tour de Wallonie) en september (Eurométropole Tour). De opmerkelijke nummer drie is Sjoerd Bax, die namens het continentale Metec-Solarwatt vier keer mocht juichen op UCI 2.2-niveau. Het leverde hem een transfer op naar Alpecin-Fenix. Daarachter volgen Bauke Mollema, Casper van Uden, Dylan Groenewegen, Elmar Reinders en Taco van der Hoorn met elk drie zeges in 2021.

Een eervolle vermelding in deze categorie voor Marijn van den Berg. De Nederlandse puncheur van Groupama-FDJ scoorde ontzettend goed in beloftenwedstrijden op de UCI-kalender, alleen tellen wij die koersen niet allemaal mee in onze jaarlijkse statistieken. Van den Berg won liefst zeven keer, onder meer twee keer in de Ronde van de Toekomst en de Orlen GP.

De leeftijd van 'de Nederlandse winnaar' was overigens gemiddeld 25,6 jaar oud. Vorig jaar lag dat gemiddelde nog op 23,3 jaar, terwijl in 2019 (gemiddeld 25,8 jaar) het nagenoeg gelijk was. Ook in 2017 (gemiddeld 25,3 jaar) lag het rond de 25 jaar oud.

De jongste winnaar was Lars Boven, die tijdens zijn zege in de Istrian Spring Trophy 19 jaar, 6 maanden en 27 dagen oud was. Bauke Mollema was tijdens zijn winst in de Touretappe naar Quillan 34 jaar, 7 maanden en 15 dagen oud. Daarmee was hij dan weer de 'oudste' Nederlandse winnaar van dit jaar.

Jumbo-Visma blijft Alpecin-Fenix voor

Negen Nederlandse zeges werden behaald in een tenue van Jumbo-Visma. Namens het geel-zwarte WorldTeam werden negen overwinningen geboekt. Tom Dumoulin, Timo Roosen, Dylan Groenewegen (3), Pascal Eenkhoorn, Olav Kooij (2) en Tim van Dijke waren daar verantwoordelijk voor.

Alpecin-Fenix had acht zeges, allemaal op het conto van de kopman. Deceuninck-Quick-Step volgt met zeven overwinningen, elk van Fabio Jakobsen. Intermarché-Wanty-Gobert (5), Jumbo-Visma Development Team, Metec-Solarwatt, VolkerWessels en Riwal (allemaal 4) volgen in deze ranking.

De meeste zeges werden behaald op UCI .2-niveau. Dan gaat het om 24 van de 64 overwinningen. Zestien keer was het raak voor een Nederlander in de WorldTour en veertien zeges waren van UCI .1-niveau. Ook een opvallende statistiek: liefst 42 zeges waren ritten in een meerdaagse, twintig overwinningen werden behaald in eendagswedstrijden en er werden twee eindklassementen gewonnen.

Waar werd gewonnen?

De meeste Nederlandse overwinningen werden dit jaar geboekt in Frankrijk. Zestien keer was er een oranje feest op Frans grondgebied. Dat was twaalf keer het geval in België, waar vorig jaar nog het meest gewonnen werd door de Nederlanders. Na Frankrijk en België volgen Nederland (6), Italië (5), Kroatië (4) en Polen (4).

Van de 64 zeges werden er zes buiten Europa behaald. Dat gebeurde in Kameroen (3), de Verenigde Arabische Emiraten, Turkije en Thailand. Vorig jaar was er vanwege de coronapandemie maar één niet-Europese overwinning, waar het er in 2019 maar liefst 24 waren.

Recordaantal zeges Nederlandse vrouwen

Vorig jaar bleef de teller van de Nederlandse vrouwen steken op 26 zeges; in 2021 sloeg die op tilt met liefst 76 UCI-overwinningen. Sinds wij deze statistieken bijhouden scoorden de vrouwen nooit hoger. In 2018 (68 zeges) en 2019 (66 zeges) lag de lat al wel hoog.

De meeste overwinningen werden behaald door sprintster Lorena Wiebes, die liefst dertien keer haar handen in de hemel mocht gooien. Dat deed ze van april tot en met oktober. Met dertien zeges bleef ze Annemiek van Vleuten (twaalf overwinningen) en de afzwaaiende Anna van der Breggen (tien overwinningen) voor. Marianne Vos volgt met zeven zeges en Ellen van Dijk met vijf.

De leeftijd van 'de Nederlandse winnares' was afgelopen seizoen gemiddeld 28,9 jaar. Dat komt voornamelijk door de vele overwinningen van ervaren rensters als Van Vleuten, Van der Breggen, Vos, Van den Broek-Blaak en Van Dijk. Jonkies als Wiebes, Daniek Hengeveld, Charlotte Kool, Marit Raaijmakers en Femke Gerritse halen dat gemiddelde wat naar beneden. Vorig jaar was de gemiddelde leeftijd nog 30,1 jaar.

SD Worx heerst bij de ploegen

SD Worx trekt de lijn van voorloper Boels-Dolmans door. De Nederlandse ploeg was goed voor maar liefst 24 Nederlandse overwinningen. Naast Van der Breggen waren onder meer Chantal van den Broek-Blaak, Demi Vollering, Lonneke Uneken en Amy Pieters daar verantwoordelijk voor. Achter SD Worx volgen Team DSM (15), Movistar (11) en Jumbo-Visma (8).

Er werd door de Nederlandse dames het vaakst gewonnen in België, namelijk 21 keer. Zestien keer was het raak in eigen land en elf keer op Spaans grondgebied. Ook Italië bleek met negen overwinningen vruchtbare grond. Het aantal zeges buiten Europa? Eén, en dat was de olympische tijdritwinst van Annemiek van Vleuten in Tokio.

Mei (13 zeges), juli (13) en september (12) waren de meest succesvolle maanden. De eerste Nederlandse overwinning van 2021 werd op 27 februari behaald door Anna van der Breggen in de Omloop Het Nieuwsblad, terwijl Lorena Wiebes op 23 oktober een punt zette achter het seizoen met winst in de Ronde van Drenthe.