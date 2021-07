De Knegt blij met prestaties Terpstra en Tauber: “Spelen met een goed gevoel kunnen afsluiten”

Na de teleurstellende olympische mountainbikewedstrijd van de mannen, was de vrouwenwedstrijd een welkome goedmaker. Anne Terpstra eindigde als vijfde en Anne Tauber deed ook lang mee om een ereplaats, maar moest na een lekke band genoegen nemen met de elfde plaats. “Vandaag maakt veel goed”, vertelt bondscoach Gerben de Knegt aan WielerFlits.

De Knegt toont zich een tevreden man na de vrouwenrace. “Het is niet dat ik helemaal sta te juichen, maar ik ben wel blij met de bevestiging dat we het hier allemaal goed gedaan hebben”, laat hij vanuit Tokio weten. “We deden met beiden heel lang mee voor plek vier, vijf, zes, zeven. Alleen reed Anne Tauber in de voorlaatste ronde lek. Dat was wel heel jammer, want ze was misschien nog wel sterker dan Anne Terpstra.”

“Ik denk dat ze allebei het maximale hebben gepresteerd. Beiden zouden in een supervorm voor een medaille kunnen gaan, maar dan moet alles meezitten. Dan hadden ze misschien net een beetje beter moeten zijn, en dan had een ander misschien wat meer pech moeten hebben”, zegt de bondscoach van de mountainbikers. “Ik ben wel heel blij dat ze allebei het niveau haalden dat we de hele week al zagen.”

Parcours

Doordat het voor de wedstrijd flink regende, was het een andere wedstrijd dan bij de mannen. “Het parcours werd opeens enorm glad en de UCI heeft het toen nog flink aangepast. Daarom heb ik onze dames nog eerder laten komen om het parcours te verkennen”, zegt De Knegt. “En dat was eigenlijk wel goed, want het werd een andere bandenkeuze dan we gisteren hadden gedacht.”

Naast de regen was er nog een belangrijke aanpassing: de plank die Mathieu van der Poel gisteren ‘fataal’ werd… “Die plank lag er nu wel“, vertelt de bondscoach. “Maar het was wel goed gecommuniceerd vooraf, dus het was duidelijk.”

“We gaan nog even sushi en pizza eten, en dan gaan we vannacht weer naar huis. Het is balen van Mathieu, maar ik denk wel dat de samenvatting is dat we hier een goede week hebben gehad,” besluit De Knegt.