Olympische Spelen: ‘Mathieu van der Poel-plank’ blijft bij de vrouwen wél liggen

Mathieu van der Poel ging woensdag lelijk onderuit in de Sakura Drop tijdens de mountainbike-wedstrijd op de Olympische Spelen in Tokio 2021. Hij was in de veronderstelling dat er een plank lag na de drop, maar die lag er niet. De technische commissie van de UCI heeft twee uur geleden besloten de plank bij de crosscountry van de vrouwen wél te laten liggen.

Dat heeft alles te maken met de extreme weersomstandigheden in Izu. “Het is echt behoorlijk glad nu”, laat bondscoach Gerben de Knegt weten. De dikke zool van zijn bergwandelschoenen zijn besmeurd met zand. Naast de plank heeft organisatie heeft nog een aantal passages aangepast, zodat het parcours in deze omstandigheden veilig genoeg is. Een overzicht:

De A-lijn in de moeilijke, eerste rock garden (Joren) is gesloten.

De A-lijn in de iets makkelijkere, tweede rock garden (Karesansui) is ook gesloten. Er is een nieuwe lijn gecreëerd die de renners halverwege de rock garden de optie geeft om de oorspronkelijke A-lijn af te maken. Ze kunnen er ook voor kiezen om op de B-lijn te blijven. Dardoor verlies je wel tijd.

Vanwege het glibberige landingsoppervlak na de Sakura Drop, plaatst de organisatie de beruchte plank uit de trainingen nu terug. Het geeft de rensters de mogelijkheid om de drop af te rollen. De A-lijn blijft dus open.

Andere secties op het parcours zijn verbreed, zodat de rensters meer lijnen kunnen kiezen op de natte ondergrond

De wedstrijd zal nu een openingsronde van 1,3 kilometer beslaan, gevolgd door vijf rondes van 3,85 kilometer. Dat is goed voor een koers van 20,55 kilometer.

