Alpecin-Fenix en Arkéa-Samsic mogen in 2022 alle WorldTour-koersen rijden

Alpecin-Fenix en Arkéa-Samsic moeten in 2022 van elke WorldTour-wedstrijd verplicht een uitnodiging ontvangen. Dit omdat beide ploegen in de UCI World Ranking 2021 de twee best geplaatste ProTeams waren. Dat Qhubeka NextHash geen WorldTour-licentie heeft gekregen, speelt vooral Arkéa-Samsic in de kaart.

Afgelopen seizoen was Alpecin-Fenix (als beste ProTeam van 2020) in alle wedstrijden van het hoogste niveau welkom. Bijkomend voordeel voor het Belgische team was dat de ploegleiding die wildcards niet hoefde te accepteren. Het gaat dus om een startrecht, niet een startplicht.

Waarom Arkéa-Samsic nu ook dat privilege krijgt? De UCI heeft in haar regels staan dat bij een totaal van negentien WorldTeams het beste ProTeam (in 2021 was dat Alpecin-Fenix) sowieso toegang krijgt tot WorldTour-koersen het jaar erop.

Bij een totaal van achttien WorldTeams geldt dat voor de beste twee ProTeams van het voorbije seizoen. En aangezien Qhubeka NextHash geen WorldTour-licentie meer heeft, zijn er in 2022 ‘maar’ achttien ploegen op dat niveau, en dus schuift Arkéa-Samsic door.

Dit betekent dat de organisatoren van de Giro d’Italia, de Tour de France en de Vuelta a España in ieder geval Alpecin-Fenix en Arkéa-Samsic moeten uitnodigen volgend jaar. Als de Belgische en de Franse ploeg die accepteren, hebben hebben RCS, ASO en Unipublic volgens de reglementen van de UCI nog maar twee andere wildcards om uit te delen.

TotalEnergies

De ontwikkeling rondom Qhubeka NextHash heeft ook gevolgen voor de nummer drie in de rij van ProTeams in 2021: TotalEnergies. De Franse formatie van Peter Sagan en Niki Terpstra moet volgens de UCI-regels in 2022 voor elke eendagswedstrijd uit de WorldTour een wildcard krijgen. Voor rittenkoersen van het hoogste niveau geldt dat privilege niet, daarvoor moet TotalEnergies hopen op een wildcard.

In totaal hebben zeventien ploegen een ProTeam-licentie ontvangen van de UCI. Zoek niet naar het Franse Delko en het Italiaanse Vini Zabù, die twee ploegen hebben na 2021 de stekker uit hun ploeg getrokken.

UCI ProTeams 2022

Alpecin-Fenix

Arkéa-Samsic

B&B Hotels p/b KTM

Bardiani CSF Faizanè

Bingoal Pauwels Sauces WB

Burgos-BH

Caja Rural-Seguros RGA

Drone Hopper-Androni Giocattoli

EOLO-Kometa

Equipo Kern Pharma

Euskaltel-Euskadi

Gazprom-Rusvelo

Human Powered Health (was in 2021 Rally)

Novo Nordisk

Sport Vlaanderen-Baloise

TotalEnergies

Uno-X