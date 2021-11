David van der Poel wint Spaanse veldrit in Karrantza

David van der Poel heeft in Spanje zijn eerste overwinning van dit veldritseizoen geboekt. De 29-jarige crosser van Alpecin-Fenix kwam solo over de finish in de Cyclo-cross de Karrantza (UCI C2), voor de Belg Lander Loockx en de Spanjaard Kevin Suarez Fernandez.

Zaterdag behaalde Van der Poel ook al een podiumplaats in Spanje. Hij werd tweede in de cross van Llodio, toen 57 seconden achter Lander Loockx. Eerder dit seizoen eindigde de broer van Mathieu van der Poel ook al op het podium in Ardooie (tweede), het Spaanse Xaxancx (tweede) en Pontevedra (tweede).

🏆 Cyclo-cross de Karrantza (C2) 🇪🇸

1 🇳🇱 David van der Poel @davidvanderpoel

2 🇧🇪 Lander Loockx @landerloockx_23

3 🇪🇸 Kevin Suarez Fernandez @_KevinSuarez

4 🇪🇸 Ismael Esteban Aguando @ismaelesteban_

5 🇫🇷 Timothé Gabriel

➡️ Results: https://t.co/bBqFdYuapD https://t.co/HFF8Fx177F — Cyclocross24.com (@cyclocross24) November 7, 2021