David van der Poel tweede in Spaanse veldrit Llodio

David van der Poel is vandaag als tweede geëindigd in C1-veldrit van het Spaanse Llodio. Hij moest bijna een minuut toegeven op de Belg Lander Loockx, die na zijn overwinning op 10 oktober in Slowakije alweer zijn tweede zege van het jaar mocht bijschrijven. De Nederlander kreeg wel twee keer af te rekenen met pech: Van der Poel reed een keer lek en liep tegen kettingproblemen aan. Op dat moment was het nog ver naar de materiaalpost; tot die tijd reden Loockx en DVDP samen vooruit.

Van der Poel zal morgen niet aan de start verschijnen van het Europees kampioenschap veldrijden op de VAM-berg. Hij kiest er dit seizoen bewust voor om buitenlandse crossen te rijden om daar kostbare UCI-punten te sprokkelen, vertelde hij onlangs in een interview op dit platform.

“Mijn bedoeling is om zeker af en toe nog naar het buitenland te gaan. Op de eerste plaats omdat ik dat graag doe, om in een andere omgeving op andere parcoursen te rijden, om het gevoel om voor de overwinning te rijden niet te verliezen. En voor UCI-punten, omdat de plaats op de ranking belangrijk is.”

Wanneer morgen op de VAM-berg gestreden wordt om de Europese kampioenstrui, rijdt Van der Poel in Noord-Spaanse Karrantza, ten westen van Bilbao, de derde manche in de Copa de España.