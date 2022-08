David van der Poel haakt ziek af voor Arctic Race of Norway

David van der Poel doet niet mee aan de Arctic Race of Norway (11-14 augustus). De Nederlander stond aanvankelijk op de startlijst, maar heeft zich ziek afgemeld. Nicola Conci is zijn vervanger bij Alpecin-Deceuninck.

Voor David van der Poel zou de Arctic Race of Norway zijn tweede rittenkoers in korte tijd worden. Onlangs startte hij namelijk in de Ronde van Polen, waarmee hij zijn WorldTour-debuut maakte. De 30-jarige renner reed de wedstrijd niet uit, omdat Alpecin-Deceuninck na drie dagen uit de wedstrijd stapte vanwege coronagevallen bij het personeel. Voor de rest betwistte Van der Poel, die de laatste crosswinter vroegtijdig beëindigde vanwege hardnekkige rugklachten, dit seizoen enkel nog wat criteriums en kermiskoersen.

Nicola Conci, die in plaats van Van der Poel aan het vertrek zal staan in Noorwegen, rijdt momenteel voor Alpecin-Deceuninck Development Team. Half juni kreeg de Italiaan hier een contract, nadat hij door het wegvallen van Gazprom-RusVelo enkele maanden zonder ploeg had gezeten. In zijn eerste koers voor zijn nieuwe werkgever, de Ronde van Slovenië, werd Conci zesde. Inmiddels heeft hij een contract bij de hoofdmacht van Alpecin-Deceuninck getekend voor 2023.

Alpecin-Deceuninck brengt, naast Conci, ook Sjoerd Bax, Maurice Ballerstedt, Jason Osborne, Kristian Sbaragli en Scott Thwaites aan het vertrek in de Arctic Race of Norway.