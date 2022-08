Alpecin-Deceuninck verlaat Ronde van Polen door corona

Alpecin-Deceuninck heeft de Ronde van Polen verlaten, dat heeft de ploeg laten weten via sociale media. De Belgische ploeg van de gebroeders Roodhooft zal morgen niet meer in actie komt in Polen, nadat er vijf leden van hun staf positief hebben getest op corona.

“In overeenkomst met de UCI en de organisatie hebben we ervoor gekozen om de Ronde van Polen te verlaten. Dit is het beste voor de gezondheid van onze renners, de staf en alle andere deelnemende ploegen”, laat Alpecin-Deceuninck weten op sociale media.

De Belgische ploeg was met Stefano Oldani, Senne Leysen, Sjoerd Bax, Fabio van den Bossche, Jakub Mareczko, Tobias Bayer en David van der Poel aanwezig in de Ronde van Polen. Een tiende plaats voor de Oostenrijker Bayer in de openingsetappe was het beste resultaat voor de mannen van Alpecin-Deceuninck.

#TdP22 🇵🇱 We are sorry to announce our withdrawal from @Tour_de_Pologne after 5 COVID cases within our team staff onsite… (1/2) pic.twitter.com/lhPtjxsUJX — Alpecin-Deceuninck Cycling Team (@AlpecinDCK) August 1, 2022