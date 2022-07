David van der Poel maakt in Ronde van Polen zijn WorldTour-debuut

David van der Poel staat voor een mijlpaal in zijn carrière. De 30-jarige zoon van oud-wielrenner Adrie van der Poel maakt in de Ronde van Polen (30 juli-5 augustus) namelijk voor het eerst zijn opwachting in een wedstrijd in de WorldTour.

Van der Poel maakt sinds 2019 deel uit van de profploeg van Corendon-Circus, die in de loop der jaren is ontwikkeld tot Alpecin-Deceuninck. In al die jaren reed David meerdere professionele koersen op UCI .1 en .Pro-niveau (wat vroeger nog .HC was), maar in de WorldTour kwam hij nog nooit in actie.

Dit seizoen reed de oudere broer van Mathieu nog geen wegwedstrijden op UCI-niveau. Afgelopen veldritwinter sprak hij bij ons al over zijn rugblessure. “Ik moet met ermee leren leven”, aldus Van der Poel, die deze maand wel weer enkele kermiskoersen in België en criteriums in Nederland en Vlaanderen reed. Zo werd hij woensdag nog zesde in de Acht van Chaam.

In de Ronde van Polen zal Van der Poel dus voor het eerst uitkomen in de WorldTour. Hij is niet de enige Nederlander in de selectie van Alpecin-Deceuninck, want ook Sjoerd Bax is opgesteld. De sprinter van dienst is Jakub Mareczko, terwijl ook Giroritwinnaar Stefano Oldani van de partij is. Tobias Bayer, Senne Leysen en Fabio Van den Bossche maken de ploeg compleet.