Jensen Plowright tot eind 2025 bij Alpecin-Deceuninck, Nicola Conci naar hoofdmacht

Alpecin-Deceuninck heeft op sociale media vier renners gepresenteerd die vanaf 2023 bij de ploeg komen. Naast drie reeds bekende namen – Søren Kragh Andersen, Kaden Groves en Quinten Hermans -, zal ook Jensen Plowright het Belgische team komen versterken. De 22-jarige Australiër rijdt op dit moment voor Equipe continentale Groupama-FDJ.

Plowright geldt als een van de grote talenten in het beloftencircuit. Dit seizoen won hij de Youngster Coast Challenge en een rit in de Le Triptyque des Monts et Châteaux. In die eerste wedstrijd was hij de snelste van een vrij omvangrijke groep, in de tweede koers was hij de beste van een kopgroep van dertien. Daarnaast verzamelde Plowright de afgelopen maanden meerdere korte ereplaatsen in koersen als de Tour de Normandie en Le Tour de Bretagne Cycliste.

De overgang van klassiekerspecialist Søren Kragh Andersen (Team DSM), sterke sprinter Kaden Groves (BikeExchange-Jayco) en puncheur Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert) waren al bekend. Kragh Andersen kan in het Vlaamse voorjaar naast Mathieu van der Poel ingezet worden, Groves moet de vertrekkende Tim Merlier vervangen en Hermans kan op lastiger terrein voor succes zorgen.

Nicola Conci

Daarnaast presenteerde Alpecin-Deceuninck nog een vijfde nieuwkomer voor het profteam: Nicola Conci maakt in 2023 deel uit van de hoofdmacht. De ervaren Italiaan, die zonder ploeg zat nadat de licentie van Gazprom-Rusvelo werd ingetrokken, sloot dit seizoen aan bij de opleidingsploeg en imponeerde direct in de Ronde van Slovenië met een zesde plek in het eindklassement. Hij maakt komende winter de overstap van de talentenploeg naar het WorldTeam.

We are happy to announce our new signings from 2023 and onwards! #AlpecinDeceuninck pic.twitter.com/PrV5vxgD15 — Alpecin-Deceuninck Cycling Team (@AlpecinDCK) August 3, 2022