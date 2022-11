Zien we jou op de Launch Party van de nieuwe RIDE ?

Ride

Volgende week verschijnt de wintereditie van RIDE Magazine. Omdat het voor ons de eerste keer wordt dat we in de winter een magazine uitbrengen, lijkt het ons leuk om dit samen met jullie te vieren. Daarom organiseren we op vrijdag 25 november in het Merida Experience Center in Apeldoorn een Launch Party om de komst van onze nieuwe editie te vieren.

RIDE is het wielermagazine gemaakt door de redactie van WielerFlits. Waar WielerFlits zich richt op het dagelijkse nieuws uit het peloton, belicht RIDE het plezier van het wielrennen. Met RIDE slaan we een brug tussen naar wielrennen kijken en aan wielrennen doen. We willen inspireren, informeren en enthousiasmeren, zodat je een beter inzicht krijgt in de sport die we allemaal liefhebben. Dat in een superdik magazine waarmee je iedere wielerliefhebber een plezier doet.

Tijdens onze Launch Party kijken we samen met Merida en Gert Jakobs terug op het voorbije wielerjaar, waarna we onder het genot van een hapje en een drankje ons nieuwe magazine presenteren. De inloop is vanaf 13:00. Het programma begint om 13:30, waarna we ongeveer een uurtje later kunnen beginnen aan de vrijdagmiddagborrel, die tot ongeveer 16:00 duurt. Een leuke wielermiddag gegarandeerd!

Een Launch Party is natuurlijk niet compleet zonder onze lezers. Daarom is deze middag gratis toegankelijk voor RIDE-abonnees. Ook trouwe WielerFlits-lezers geven we de kans om aanwezig te zijn. Deze week zijn er met onze winactie namelijk 10 tickets te winnen.

Lijkt het je leuk om te komen? Geef dan antwoord op onderstaande vraag en wie weet zien we jou op 25 november.

Deadline: maandag 21 november om 12:00