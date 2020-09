David Lappartient: “Niveau op WK wielrennen zal extreem hoog zijn”

UCI-voorzitter David Lappartient verwacht dat het niveau op het komende WK van hoog niveau zal zijn. De Fransman bezocht de koninginnerit van de Tour de France naar de op van de Col de la Loze. “Ik heb de afgelopen dagen met een aantal renners gesproken. Ik hoor veel geluiden dat ze de Tour nu ook gebruiken om in topvorm naar de WK te gaan.”

” Zo vertelde Julian Alaphilippe me dat hij niet helemaal leeg uit de Tour wil komen, zodat hij een week later op het WK volledig fit zal zijn. Hij is blij met het nieuwe parcours.”

De internationale wielerbond UCI moest snel reageren nadat de WK in Martigny door de Zwitserse autoriteiten vanwege de coronapandemie werden verboden. Binnen drie weken werd het Italiaanse Imola bereid gevonden om de mondiale titelstrijd te organiseren.

“In eerste instantie zochten we vooral een parcours dat vergelijkbaar met Martigny zou zijn. Dit traject is ietwat minder zwaar, maar ook hier zullen voldoende hoogtemeters in de wedstrijden van de profs en elite-vrouwen zitten.”

Lappartient is blij dat de UCI zo snel kon schakelen. “Direct nadat de keuze voor Imola definitief was, is een groot aantal medewerkers van de UCI naar Italië gegaan voor de voorbereidingen. We zitten nu prima op schema.”

Waar andere jaren diverse renners de Vuelta a España als voorbereiding op het WK gebruikten, zal nu een aantal profs de laatste week van de Tour gebruiken om hun conditie aan te scherpen. “Daarnaast heb je de renners die in voorbereiding op de Giro d’Italia zijn, die een week later begint. Daardoor verwacht ik een sterk deelnemersveld, maar vooral ook veel renners die in topconditie aan de start staan.”

Lappartient liet weten dat hij zondag niet bij de afsluitende rit van de Tour de France in Parijs zal zijn. De Franse hoofdstad heeft vanwege Covid-19 nog steeds code rood. “Ik heb me vanochtend bij Yann Le Moenner (CEO ASO, red.) afgemeld. Ik kan het niet maken dat ik na mijn bezoek aan Parijs te maken krijg met reisbeperkingen.”

De voorzitter van de UCI noemt dit een van de grootste, huidige problemen voor het peloton. Lappartient: “Moeten renners thuis of in landen waar ze koersen in quarantaine omdat ze uit een gebied komen dat code rood heeft? Ik denk dat in deze Tour is bewezen dat de teambubbel werkt.”

“Dat is niet alleen voor de Tour de France extreem belangrijk, maar voor alle wedstrijden die dit jaar nog op de kalender staat. De Tour bewijst dat je in deze coronaperiode veilig een wedstrijd kunt organiseren. Al zal ik pas echt blij zijn wanneer we straks op 8 oktober de hele kalender hebben kunnen afwerken.”