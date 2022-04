David Lappartient: “Hoop dat UAE Emirates alsnog meewerkt aan Netflix-serie”

UCI-voorzitter David Lappartient hoopt dat UAE Emirates alsnog mee gaat werken aan de Netflix-documentaireserie over de Tour de France. Tour-organisator ASO en acht ploegen, waaronder Jumbo-Visma, INEOS Grenadiers en Alpecin-Fenix, hebben hun medewerking toegezegd. “Voor de serie zou het beter zijn wanneer UAE Emirates met tweevoudig Tour-winnaar Tadej Pogacar hier ook aan zou meewerken”, zegt Lappartient in een groot één-op-één interview met WielerFlits dat komende maandag op de site wordt gepubliceerd.

De serie zal acht afleveringen krijgen, die in het eerste deel van 2023 uitgezonden worden. De vorm zal lijken op die van de succesvolle documentaireserie Formula 1: Drive to Survive, eveneens van Netflix. De Amerikaanse streamingsdienst wil op eenzelfde manier de wielerwereld in beeld brengen en zo sportliefhebbers een uniek kijkje achter de schermen geven, van in dit geval de komende Ronde van Frankrijk.

“In het begin was het de bedoeling dat UAE Emirates hier ook aan zou meewerken, maar ik weet niet wat de exacte reden is waarom ze uit dit project zijn gestapt. Ik heb dit nog niet met teammanager Mauro Gianetti besproken, maar ik zou het mooi vinden wanneer ze alsnog op deze beslissing terugkomen”, geeft Lappartient aan.

De UCI-voorzitter noemt het een gemiste kans van de ploeg met sponsorgeld uit de Emiraten. “UAE Emirates is met INEOS Grenadiers en Jumbo-Visma een van de belangrijkste ploegen in het peloton. Het argument van Pogacars’ ploeg om hier niet aan deel te nemen is dat ze genoeg publiciteit hebben en dat ze vooral de rust rond het team willen bewaken. Ik vind dat ze een kans laten liggen om de wielersport in de breedte populairder te maken.”

“Kijk hoe de Netflix-serie ‘Drive to Survive’ de Formule 1 wereldwijd een enorme boost heeft gegeven”, vervolgt Lappartient. “Deze docuserie over de Tour de France biedt de kans om een nieuw publiek voor het wielrennen te winnen. Als een belangrijk team heb je toch ook een zekere verantwoordelijkheid om je sport te promoten. Voor de fans is het mooier wanneer ook Pogacar een hoofdrol in deze Netflix-serie heeft. Hij is niet alleen de winnaar van de laatste twee Tour de Frances, maar ook een van de belangrijkste ambassadeurs die onze sport momenteel kent. Desondanks ben ik overtuigd dat het ook zonder UAE Emirates een hele mooie serie wordt en dat dit de storytelling over wielrennen wordt waar we naar op zoek zijn.”