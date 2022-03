UAE Emirates werkt niet mee aan Netflix-serie: “We hebben nu de juiste balans”

UAE Emirates, de ploeg van tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogačar, past (vooralsnog) voor de exclusieve behind the scenes-serie over de komende Ronde van Frankrijk. De formatie legt in gesprek met Velonews uit waarom. “Het heeft voor nu geen prioriteit. Bovendien zijn er logistieke bezwaren”, aldus Andrea Agostini namens UAE Emirates.

Agostini, die onder meer verantwoordelijk is voor de communicatie binnen UAE Emirates, is wel degelijk enthousiast over het nieuwe project. “Het is een erg goed project en het kan de wielerwereld erg veel opleveren. Het zorgt alleen ook voor problemen. Een dergelijke serie heeft voor ons nu geen prioriteit. Misschien wel in de toekomst, als Netflix besluit om de deur open te houden voor deelname, maar we hebben nu geen interesse.”

En dan zijn er ook nog logistieke bezwaren. “We worden dan voor en tijdens de Tour gevolgd door een cameraman van Netflix, terwijl we zelf ook een cameraman, fotograaf en iemand voor de media in dienst hebben. Zoveel ruimte hebben we niet in onze bus. Het is soms lastig om het allemaal in goede banen te leiden. We hebben nu de juiste balans gevonden tussen renners en stafleden. Daardoor is iedereen ontzettend blij en gemotiveerd. We zijn nu de perfecte machine.”

“Het kan dan gevaarlijk zijn om nieuwe dingen te introduceren. Veel ploegen doen mee omdat ze in beeld moeten komen, ze moeten herkenbaar zijn. Dat is voor ons niet aan de orde. Als we straks weer kunnen meedoen om de Tourzege, hebben we dat allemaal niet nodig. We hebben natuurlijk niks te verbergen, maar het is ontzettend belangrijk om binnen een ploeg een bepaalde balans te vinden. Maar voor andere teams is het wel ontzettend belangrijk om in beeld te komen en te blijven.”

Over de Netflix-serie De acht ploegen die meewerken aan de wielerdocumentaire zijn Quick-Step Alpha Vinyl, EF Education-EasyPost, Jumbo-Visma, Groupama-FDJ, INEOS Grenadiers, AG2R Citroën, Alpecin-Fenix en Movistar. De belangrijkste doelstellingen van de Tour de France-serie zijn in de eerste plaats het bereiken van ‘nieuw publiek dat niet volledig vertrouwd is met profwielrennen en gewend is sport op een andere manier te consumeren’. Andere doelstellingen zijn ‘het aanbieden van ongekende en extra inhoud om fans aan te trekken en te behouden’ en ‘het vergroten van het publieke profiel van de beste renners en hen tot superster-status verheffen’. De productiekosten, voorlopig geraamd op acht miljoen euro, worden gedekt door Netflix. Tevens heeft de streamingdienst toegezegd een licentievergoeding van een miljoen euro te betalen die wordt verdeeld onder verschillende aandeelhouders, waarbij de ASO en France Télévisions elk 250 duizend euro opstrijken. De acht teams zouden vervolgens de resterende 500 duizend euro delen, waardoor elk team 62 duizend euro zou ontvangen. Voor veel betrokken ploegen wordt de financiële vergoeding echter gezien als een voordeel op de korte termijn. VeloNews sprak verschillende teams en die vinden dat de naamsbekendheid die het project opbrengt, veel zwaarder weegt dan de beloning die medewerking oplevert. De serie over de komende Tour de France moet in mei 2023 worden gelanceerd.