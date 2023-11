vrijdag 17 november 2023 om 12:20

‘Rod Ellingworth neemt ontslag als teambaas bij INEOS Grenadiers’

Rod Ellingworth heeft zijn ontslag ingediend als plaatsvervangend teambaas van INEOS Grenadiers. Dat nieuws brengt The Telegraph. Hij was de tijdelijke vervanger van Sir Dave Brailsford als manager van de Britse wielerploeg.

De 51-jarige Ellingworth was in 2009 al nauw betrokken bij de oprichting van het toenmalige Team Sky en daarna als performance manager medeverantwoordelijk voor de sportieve prestaties. Hij vertrok in de tussentijd naar Bahrain Victorious, maar keerde in 2021 terug bij INEOS Grenadiers. Op papier is Brailsford nog altijd de teambaas, maar hij kreeg ook een grotere rol binnen de sportploegen van INEOS, waardoor Ellingworth zijn plaats tijdelijk innam.

Het is (nog) niet duidelijk waarom Ellingworth zich terugtrekt als baas van de Britse miljoenenformatie. De ploeg was jarenlang dominant in de grote rondes, met onder meer zeven eindzeges in de Tour de France, maar heeft sinds de Girozege van Egan Bernal in 2021 geen grote ronde meer gewonnen.

Volgens The Telegraph zou ook Brailsford kunnen vertrekken bij INEOS Grenadiers. Voor hem zou een rol weggelegd zijn bij voetbalclub Manchester United, waar INEOS-eigenaar Jim Ratcliffe naar verluidt bezig is met een overname. Roger Hammond, Head of Racing bij INEOS Grenadiers, zou volgens Cyclingnews ook vertrekken.