Dave Brailsford benoemd tot directeur Sport bij INEOS

Dave Brailsford is met onmiddellijke ingang benoemd tot directeur Sport bij INEOS. In die functie gaat de 57-jarige Brit samenwerken met de ploegen van INEOS in de zeilsport, de voetbalsport, het rugbyen en de Formule 1. Daarnaast blijft hij ploegbaas bij INEOS Grenadiers.

Brailsford laat via INEOS Grenadiers weten uit te kijken naar zijn nieuwe functie. “Voor mij is er op dit moment geen spannender plek om in de mondiale sport te zijn dan bij INEOS, gezien de buitengewone verscheidenheid aan talenten in de verschillende ploegen. Ik ben erg blij met deze nieuwe kans om samen met de andere ploegleiders te bekijken hoe we van deze collectieve talenten kunnen profiteren en samen een breder prestatiekader kunnen ontwikkelen. Ik kijk er echt naar uit om meer van elk van hen en hun ploegen te leren en te bekijken hoe we hun ideeën in de hele INEOS-sportfamilie in de praktijk kunnen brengen.”

Volgens de Brit vormden die cultuur en aanpak de ‘kern van wat INEOS tot zo’n succesvol bedrijf maakt’. “Een federale structuur met duidelijke verantwoordelijkheden, maar ook met de ambitie om nieuwe ideeën over de hele groep te verspreiden. Het doel is nu om dit model te kopiëren in alle takken van sport bij INEOS”, gaat hij verder.

“Naast deze nieuwe functie zal ik INEOS Grenadiers (de WorldTour-wielerploeg, red.) blijven leiden met Rod Ellingworth als mijn plaatsvervanger. We zitten al diep in de programmering voor 2022 en zijn vastbesloten om er volgend seizoen vol voor te gaan”, zei Brailsford tot slot.