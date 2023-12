woensdag 6 december 2023 om 18:01

INEOS Grenadiers presenteert nieuwe CEO en directieleden, belangrijke rol Steve Cummings

INEOS Grenadiers heeft haar directie op orde voor het seizoen 2024. De vrijgekomen plekken na het vertrek van Rod Ellingworth (teambaas) en Roger Hammond (Head of Racing) zijn ingevuld door de Britse wielerploeg. John Allert schuift vanuit de functie van Managing Director door naar CEO, terwijl oud-wielrenner Steve Cummings de nieuwe Director of Racing is.

Met John Allert kiest INEOS Grenadiers dus voor een CEO die bekend is binnen het bedrijf. Hij zal verantwoordelijk zijn voor alle dagelijkse ontwikkelingen binnen de structuur achter de wielerploeg. Hij dient zijn werkzaamheden te rapporteren aan de mensen van het overkoepelende INEOS Sport, waar oud-teambaas Sir Dave Brailsford onderdeel van uitmaakt.

Allert wordt bijgestaan door een nieuwe directeur Performance, in de persoon van Scott Drawer. Hij heeft een verleden bij het toenmalige Team Sky op het gebied van performance, maar werkte de laatste jaren als directeur op een privéschool.

Cummings en Erviti

Op het sportieve vlak zijn twee oud-wielrenners aangekondigd door INEOS Grenadiers. Steve Cummings (42) was al ploegleider, maar hij wordt gepromoveerd naar de functie van directeur van de sportieve kant van de wielerploeg. Daarnaast is de recent gestopte Imanol Erviti (40) aangesteld als een van de ploegleiders voor 2024.

“De focus, het doel en de visie van de ploeg is heel duidelijk”, zegt Cummings in een eerste reactie. “Ik ben trots om ons de mogen leiden in de strijd op het allerhoogste niveau. We zijn er absoluut op gefocust om weer terug op het hoogste podium te komen. We hebben indrukwekkend veel ervaring, gecombineerd met een interessante mix van jong talent in de ploeg. En de staf is ook van wereldklasse.”