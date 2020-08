Dauphiné: Wout van Aert wint geanimeerde openingsrit woensdag 12 augustus 2020 om 16:20

Wout van Aert heeft de openingsrit van het Critérium du Dauphiné gewonnen. In Saint-Christo-en-Jarez, waar de aankomst lag na een klimmetje, bekroonde hij het beulswerk van Jumbo-Visma.

In de openingsetappe van de 72e Dauphiné koerste het peloton over net geen 220 kilometer van Clermont-Ferrand naar Saint-Christo-en-Jarez. De eerste 128 kilometer ging gelijk op met de 14e etappe van de Tour de France. Het peloton kon zo alvast kennismaken met de Côte du Château d’Aulteribe, de Col du Béal en de Côte du Courreau, die ook hier al ver voor de streep lagen. Dan volgden nog vier hellingen van de vierde categorie tot aan de aankomst.

Vijf vroege vluchters

Toms Skujiņš en Jelle Wallays waren de eerste aanvallers deze dag, maar werden snel ingelopen. Een nieuwe vluchtpoging na tien kilometer had meer succes. Brent Van Moer, Niccolò Bonifazio, Michael Schär, Quinten Hermans en Tom-Jelte Slagter sloegen de handen ineen, waarna het pak zich even later neerlegde bij samenstelling van de kopgroep. De vroege vlucht had bij de enige tussensprint na 38 kilometer al meer dan vijf minuten te pakken.

Daarachter hielden Deceuninck-Quick Step met Tim Declercq en Jumbo-Visma (Tony Martin) de voorsprong van de vijf vluchters stabiel. In het peloton viel dan de eerste uitvaller te noteren, Jan Hirt. De Tsjech van CCC moest de strijd staken omdat hij te veel hinder had van de gevolgen van een valpartij in de Tour de l’Ain. Na de Col du Béal moest de kopgroep verder zonder Bonifazio. De Italiaan loste eerst en werd door rugproblemen even later de tweede uitvaller.

Valpartij in de kopgroep

En uiteindelijk moesten Schär en Slagter samen verder nadat Van Moer en Hermans in de afdaling van de Côte du Courreau, de derde klim, waren gevallen. Net als Hirt en Bonifazio moesten zij de wedstrijd verlaten. Mede door het verdwijnen van drie vluchters, was de marge van de kopgroep halfkoers teruggelopen. Daarop werden de verschillen door het peloton constant tussen de drie en drieënhalve minuut gehouden.

In het peloton kwam ook de nummer drie van vorig jaar Emanuel Buchmann ten val. De Duitser, die voor het eerst in actie kwam sinds de coronabreak, ging onderuit maar kon snel weer op zijn fiets klimmen en met de hulp van zijn BORA-ploeg terugkeren. Op 54 kilometer van de streep, op de vierde klim, liet Slagter Schär rijden vooraan. De kersverse aanwinst van de AG2R-ploeg van Vincent Lavenu ging met drie minuten voorsprong solo verder.

Jacht op Schär

Op zowel de Côte de Saint-Héand en de Montée Andreï Kiviliev kwam hij vervolgens als eerste boven, waarmee hij zich verzekerde van de eerste bergtrui. Bij het aansnijden van de plaatselijke omloop rond Saint-Christo-en-Jarez, op 35 kilometer van de aankomst, gingen Rémi Cavagna en Søren Kragh Andersen op jacht naar de enig overgebleven koploper. Ook Quentin Pacher ging in de achtervolging en ging daarbij erop en erover bij Cavagna en Kragh Andersen.

Schär zag op de lokale ronde zijn voorsprong verdampen en op 25 kilometer van de streep werd hij ingelopen door Pacher, waarna de Fransman meteen de kop nam. In een bocht naar rechts verloor hij echter de controle over zijn fiets en schoof onderuit. Schär bleef overeind en kreeg dan toch weer versterking met Cavagna en Kragh Andersen. De CCC-renner probeerde het nog even solo, maar moest uiteindelijk toch het hoofd buigen.

Jumbo-Visma brengt alles samen

Dan zag Cavagna zijn kans schoon en begon met twaalf tellen voorsprong aan de laatste vijftien kilometer, waarin nog twee klimmetjes van vierde categorie lagen. Maar toen Jumbo-Visma’s Robert Gesink eenmaal het tempo opvoerde op de eerste klim, was ook Cavagna bijgehaald. De Nederlandse formatie had met de Primož Roglič en Wout van Aert twee belangrijke kanshebbers in huis voor deze etappe.

Toen het werk van Gesink erop zat, leidde zijn ploegmaat Sepp Kuss het peloton naar de laatste klim. Daar wrongen ook de andere favorieten zich naar voren. Op 2,9 kilometer van de aankomst opende Rigoberto Urán de debatten, waarna Roglič reageerde. Maar ook de anderen gingen mee. Ook Pierre Latour en Tiesj Benoot schoten een pijl af. Jumbo-Visma herstelde met Tom Dumoulin echter de orde.

Alles bleef bij elkaar, waardoor een sprint in Saint-Christo-en-Jarez de beslissing moest brengen. Wout van Aert ging van ver aan en versloeg Daryl Impey en Egan Bernal op de macht. Na Strade Bianche en Milaan-San Remo is dit al zijn derde overwinning sinds de coronabreak.