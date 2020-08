AG2R La Mondiale bevestigt komst Greg Van Avermaet en Michael Schär maandag 10 augustus 2020 om 11:03

Greg Van Avermaet koerst de komende seizoenen in het AG2R La Mondiale-tricot. De olympische kampioen van Rio (’16) komt over van CCC (ex-BMC), waar hij na tien jaar vertrekt. Michael Schär bewandelt hetzelfde pad. Beide renners tekenen voor drie jaar.

Van Avermaet (35) is blij en gemotiveerd om aan zijn nieuwe avontuur te beginnen. “Ik heb tien mooie jaren gehad in de structuur van Jim Ochowicz (bij CCC en voorganger BMC, red) en ik ga nu een nieuwe uitdaging aan. Ik ben blij dat Vincent Lavenu zoveel vertrouwen in mij toont en ik wil het beste van mezelf laten zien om geweldige resultaten te behalen. Het vooruitzicht om met Oliver Naesen samen te werken met als doel klassiekers te winnen, is bijzonder spannend.”

Zijn doelen blijven dezelfde voor de Belgische renner, die naast de olympische titel in Rio (2016) ook Parijs-Roubaix (2017), Omloop Het Nieuwsblad (2016-17), Tirreno-Adriatico (2016) en de GP de Montréal (2016 en 2019) wist te winnen. “Dat blijven het winnen van wedstrijden als de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix en etappes in de Tour de France en de gele trui zolang mogelijk dragen.”

Van Avermaet ziet zijn jarenlange ploeggenoot Schär (33) mee verhuizen. “Ik ben erg enthousiast om te beginnen aan een nieuw hoofdstuk in mijn carrière”, aldus de Zwitser. “Ik ben overtuigd van het sportproject van Vincent Lavenu, een echte wielerliefhebber. Mathias Frank en hij spreken altijd veelbelovend over AG2R La Mondiale. Vooral in de klassiekers kunnen we mooie prestaties neerzetten met het duo Van Avermaet-Naesen. Ik zal ze daarbij graag helpen.

Voor teammanager Lavenu geeft het veel voldoening dat hij beide renners heeft binnengehaald. “Greg is een geweldige kampioen en toont ongelooflijke consistentie op het hoogste niveau. Zijn ervaring, onvermoeibaarheid en zijn harde werk zijn belangrijk in ons ontwikkelingstraject. Hij zal een voorbeeld zijn voor onze jonge renners. Zijn band met zijn vriend Naesen, met wie hij soms traint, zal een extra voordeel zijn.”