Opgave van drie van de vijf koplopers in openingsrit Dauphiné woensdag 12 augustus 2020 om 14:51

In de openingsetappe van het Critérium du Dauphiné noteren we na amper een paar uur koers al enkele opgaves. Dan nog wel drie van de vijf jongens die deel uitmaakten van de vroege vlucht: de Italiaan Niccolò Bonifazio en de Belgen Quinten Hermans en Brent Van Moer.

Vrij snel na de start kreeg een vijftal vrijgeleide van het peloton. Daarbij Quinten Hermans (Circus-Wanty Gobert), Niccolò Bonifazio (Total), Michael Schär (CCC), Tom-Jelte Slagter (B&B Hotels) en Brent Van Moer (Lotto Soudal). Vlot liep hun voorsprong op tot vijfenhalve minuut. Maar nadat hij op de Col du Béal nog als eerste boven was gekomen, moest Bonifazio eerst lossen en daarna opgeven. Volgens zijn ploeg kampte de Italiaan met rugproblemen.

Maar daarna werd de kopgroep nog verder uitgedund, want ook Hermans en Van Moer moesten opgeven, na een valpartij. Volgens zijn ploeg verloor Hermans niet zijn bewustzijn, maar moest hij wel de wedstrijd verlaten met een armblessure. De teamarts begeleidde hem naar het ziekenhuis. Hoe de toestand van Van Moer is, is vooralsnog onbekend. In het peloton gaf Jan Hirt al voortijdig op. De Tsjech van CCC had teveel last van de gevolgen van een val in de Tour de l’Ain.

Update – 14.38 uur

Circus-Wanty Gobert heeft meer informatie gegeven over de valpartij van haar renner Quinten Hermans en Brent Van Moer. Beide renners kwamen ten val in een afdaling. Zoals reeds gemeld bleef Hermans bij bewustzijn, waar wordt gevreesd voor een gebroken bovenarm.

Update – 14.51 uur

Circus-Wanty Gobert en Quinten Hermans kregen gunstig nieuws te horen in het ziekenhuis. De Belgische renner bleek niets te hebben gebroken. Hij reist vanavond nog naar huis.