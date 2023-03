Verrassende ontknoping: Roglic klopt Evenepoel in openingsrit Ronde van Catalonië

Primož Roglič versus Remco Evenepoel: 1-0. De Sloveen van Jumbo-Visma heeft vandaag de eerste etappe van de Ronde van Catalonië, met aankomst in Sant Feliu de Guíxols, op zijn naam geschreven. Roglič bleek in een oplopende sprint over de sterkste benen te beschikken, al kwam Evenepoel in de laatste meters nog sterk opzetten. Ide Schelling eindigde knap als derde.

Het voorjaar is aanbeland in een ontzettend drukke wielerweek. Er staan deze week klassiekers gepland, maar ook meerdere rittenkoersen: zo begon vandaag de 102e editie van de Ronde van Catalonië. Om 12.55 uur klonk het startschot voor de lastige openingsrit van de Catalaanse rittenkoers, met onder meer Remco Evenepoel en Primož Roglič aan het vertrek, van bijna 165 kilometer rondom Sant Feliu de Guíxols. Onderweg lagen vier gecategoriseerde heuvels en ook de finale was niet van de poes.

Bol en Herregodts mee in vroege vlucht

Vijf renners lieten zich niet afschrikken door het parcours en trokken al vroeg in de aanval. Met Rune Herregodts (Intermarché-Circus-Wanty) en Alessandro De Marchi (Jayco AlUla) waren er twee echte hardrijders vertegenwoordigd en ook de beloftevolle klimmer Oscar Onley (Team DSM), Pau Miquel (Equipo Kern Pharma) en Nederlander Jetse Bol (Burgos-BH) waren van de partij. Deze vijf renners wisten een maximale voorsprong bijeen te fietsen van ruim vier minuten.

Herregodts kwam als eerste boven op de eerste beklimming van de dag, de Alt de Santa Pellaia (5,9 km aan 4%), terwijl Bol dan weer de volle buit wist te pakken op de top van de Alt dels Angels (5 km aan 7%). Veel meer dan wat bergpunten leek er niet in te zitten voor de vluchters, aangezien de voorsprong met rasse schreden naar beneden ging. Met nog goed zestig kilometer te gaan kwam het peloton binnen de minuut van koplopers Bol, De Marchi, Onley, Miquel en Herregodts.

Op naar de finale

Op de flanken van de derde klim, de Alt de la Ganga (3,5 km aan 4,1%), werd de bergsprint gewonnen door Miquel. In het peloton zagen we intussen een aanval van twee renners van Euskaltel-Euskadi. Txomin Juaristi en Ibai Azurmendi kregen van de ploegleiding de opdracht om de sprong naar voren te maken, richting de koplopers. Het bleek echter al snel een kansloze missie en dus werden de twee renners al snel weer ingerekend door het peloton.

De vroege vluchters hielden daarentegen nog wel erg goed stand, en wisten de voorsprong toch weer wat uit te diepen naar de anderhalve minuut. Toch bleek dit niet genoeg om uit de greep te blijven van de ploegen met sprintambities. Voor Bol stond er met de eerste bergtrui echter nog wel veel op het spel. Op de Alt de Romanyà (5,8 km aan 4,5%), de laatste klim van de dag, moest de beslissing vallen in de strijd om het bergklassement. Het tempo ging gevoelig de hoogte in en dit bleek de sportieve doodsteek voor Miquel.

Bol is de eerste bergkoning

Bol liet zich niet verrassen en wist zich op de top van de Alt de Romanyà te verzekeren van de eerste bergtrui. In het peloton werd er ondertussen ook flink doorgetrokken, en wel door de mannen van Jumbo-Visma. Door het kopwerk van Steven Kruijswijk dunde de groep steeds verder uit en moesten de mindere goden onherroepelijk overboord. Zo ging het te snel voor onder meer sprinter Hugo Hofstetter en de heroptredende Robert Gesink. Die laatste wist echter wel weer terug te keren in de afdaling.

Bol, Herregodts, Onley en De Marchi waren inmiddels bezig aan hun zwanenzang. De overgebleven koplopers lieten zich niet zomaar inrekenen, maar met nog zes kilometer te gaan was er dan toch echt sprake van een hergroepering. Het was inmiddels alle hens aan dek in het peloton en dit resulteerde helaas in een flinke valpartij, met als grootste slachtoffers Dario Cataldo en Michael Storer. De klassementstoppers kwamen met de schrik vrij en probeerden zich zo goed mogelijk te positioneren voor die zo verraderlijke slotkilometers.

Roglič deelt eerste ’tik’ uit

Tobias Foss, de regerende wereldkampioen in het tijdrijden, trok het peloton in de voorlaatste kilometer op een lang lint. De Noor deed dit in functie van kopman Primož Roglič. Die laatste begon zo in een ideale positie aan de sprint, ging als eerste aan en boekte alweer zijn vijfde zege van het seizoen. Remco Evenepoel kwam nog wel sterk opzetten, maar moest genoegen nemen met de tweede plaats. Schelling eindigde achter de twee kleppers als derde, voor Maxim Van Gils en Giulio Ciccone.