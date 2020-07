Danny van Poppel verlost van lichamelijke klachten zaterdag 4 juli 2020 om 10:45

Danny van Poppel kijkt uit naar de herstart van het wielerseizoen. Aanstaande zondag staat de 26-jarige renner van Circus-Wanty Gobert aan het vertrek van de Belgische kermiskoers in het Belgische Rotselaar. “Ik heb er zin in. We hebben lang genoeg thuis gezeten”, vertelt hij aan het AD.

Van Poppel maakte de afgelopen winter de overstap van Jumbo-Visma naar zijn huidige werkgever. De eerste maanden van het seizoen liepen echter niet zoals gehoopt. In meerdere wedstrijden stapte hij vroegtijdig af. Parijs-Nice moest hij zelfs al op de eerste dag vroegtijdig verlaten. “Ik voelde me al niet goed van de reis er naartoe en ze vlogen er meteen volle bak in”, kijkt hij terug.

Inmiddels blijkt uit bloedonderzoek dat zijn langdurige vermoeidheid een oorzaak had. “Het zat dus niet in mijn hoofd, zoals mensen soms zeiden”, stelt hij vast. Daarnaast heeft hij de problemen aan zijn zwakker ontwikkelde linkerbeen – waar hij al enkele jaren mee kampt – eindelijk kunnen oplossen.

Aanstaande zondag is hij een van de deelnemers aan de GP Vermarc Sport in Rotselaar, een kermiskoers die georganiseerd wordt door kledingfabrikant Vermarc. “Een opwarmer, een goede wedstrijd is trouwens de beste training”, oordeelt hij. “En geloof me, als je eenmaal in koers zit maakt het niet uit of het de Ronde van Vlaanderen is of een kermiskoers. Dan ga je voluit, het is de aard van het beestje.”