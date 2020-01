Danny van Poppel wil weer sprinten: “Klassiekers liggen me wel, maar ik vind sprinten leuker” dinsdag 28 januari 2020 om 11:05

Na twee teleurstellende jaren bij Jumbo-Visma zet Danny van Poppel een stap terug en koerst hij dit seizoen voor Circus-Wanty Gobert. Hij kijkt er naar uit om samen met zijn broer Boy en goede vriend Wesley Kreder een sprinttrein te vormen bij zijn nieuwe ploeg. Door een mysterieuze beenblessure haalde Van Poppel de afgelopen jaren zelden zijn niveau: “Veel mensen zeggen dan dat het in mijn hoofd zat. Ik weet dat het absoluut niet zo was.”

Mede door deze blessure wist Van Poppel in 2019 geen enkele wedstrijd te winnen. “Op een gegeven moment vond ik door die blessure het fietsen minder leuk”, vertelt Van Poppel aan WielerFlits. “Je weet niet wat er aan de hand is en je weet dat je het wel kan. Ik ben heel gemotiveerd, ik begin mijn zelfvertrouwen terug te krijgen dus ik heb heel veel zin om weer eens wat te laten zien.”

Sprinten

Dat zijn broer Boy van Poppel, die de overstap maakt vanaf Roompot-Charles, onderdeel wordt van zijn lead-outtrein stemt de jongste van de broers tevreden. “Voor alle broers is het een droomscenario. Helemaal bij het type renner dat we zijn is dit mooi. Deze kans kwam voorbij en dus moet je dat met beide handen aanpakken. Dat heb ik zeker gedaan.”

Hoewel Van Poppel de afgelopen twee jaar veel heeft gefocust op de klassiekers is hij blij dat hij zich nu weer volledig kan richten op massasprints. “Het tweede jaar bij Jumbo-Visma wilden ze mij volledig op de klassiekers zetten. Dat ligt me wel, maar ik vind sprinten leuker.”

Bij Circus-Wanty Gobert wordt er veel over UCI-punten gesproken. Hoewel Van Poppel zich er nooit druk om hoefde te maken – hij koerste altijd op het hoogste niveau – gaat dat komend jaar wel anders zijn. Dat erkent Van Poppel: “Da’s iets nieuws, maar ook iets moois. Dan zal ik ook weer sprinten voor een vijfde of zesde plek. We hebben er zin in. Ze hebben heel veel vertrouwen in mij en dat is het allerbelangrijkste.”

Blessure

Door een hardnekkige beenblessure heeft Van Poppel de afgelopen jaren zijn potentieel nooit waar kunnen maken. “Ik kamp daar al jaren mee. Steeds met heel wisselvallige prestaties. Het was ook voor mij wel heel frustrerend omdat ik niet weet wat er was”, zo stelt hij. “Uiteindelijk ben ik met CyclingLab gaan werken. Er kwam heel veel duidelijkheid uit, dat mijn linkerbeen helemaal niet goed getraind was en dat er van alles niet echt juist zat. Ik ben deze winter flink aan de bak geweest in de gym en uiteindelijk zijn het heel logische verklaringen. We zijn op de goede weg om het probleem op te lossen.”