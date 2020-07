Stevig deelnemersveld in eerste ‘kermiskoers met Belgische profteams’ woensdag 1 juli 2020 om 13:38

De GP Vermarc Sport, de eerste ‘kermiskoers met Belgische profteams’, die zondag in het Vlaams-Brabantse Rotselaar wordt verreden, heeft zijn voorlopig deelnemersveld bekendgemaakt. Er gelden ook een aantal richtlijnen voor het publiek.

24 teams gaan zondag van start in Rotselaar: twaalf teams (alle profploegen, een selectie van Cycling Vlaanderen en een selectie met individuele renners) van acht renners en twaalf amateurteams met elk zes renners. Goed voor 169 deelnemers. Met daarbij toch een aantal mooie namen.

Fabio Jakobsen is de kopman bij Deceuninck-Quick-Step, dat verder onder meer Dries Devenyns, Iljo Keisse, Tim Declercq, Florian Sénéchal en Tim Declercq meeneemt. Bij Lotto Soudal is John Degenkolb de grootste naam. Geen Mathieu van der Poel bij Alpecin-Fenix, wel Belgisch kampioen Tim Merlier en Dries De Bondt. Circus-Wanty Gobert rekent onder meer op de broers Van Poppel. Ook de veldritteams tekenen present. De volledige deelnemerslijst vindt u via deze link.

Geen publiek in start- en finishzone

Na een geneutraliseerd vertrek van vier kilometer en een aanlooprondje van zes kilometer volgen tien lussen (profiel, zie onder) van 15,4 kilometer. Goed voor in totaal 164 kilometer, neutralisatie meegeteld. Het peloton wordt op gang gefloten om 13u30, de aankomst wordt verwacht rond de klok van half zes. De wedstrijd komt niet rechtstreeks op het scherm.

Wie zondag naar Rotselaar komt afgezakt als toeschouwer, moet weten dat zowel de start- als de aankomstzone niet toegankelijk is voor het publiek. Deze zones zijn uitsluitend toegankelijk voor de renners, inclusief één mecanicien, één verzorger en de sportdirecteur van de ploeg. Mondmaskers zijn verplicht te dragen tijdens de doorgang aan de bevoorradingszone. Tot slot hamert de organisatie op de social distancing: houd tijdens uw bezoek aan de wedstrijd voldoende afstand van anderen (1,5 meter).