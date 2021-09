Danny van Poppel sprint naar plek twee: “Ik had niet door dat Taco zou winnen”

Een eerste en tweede plaats: voor Intermarché-Wanty-Gobert had de Omloop van het Houtland niet beter kunnen verlopen. Taco van der Hoorn kwam na een indrukwekkende wedstrijd als eerste over de finish, voor zijn ploegmakker Danny van Poppel. Die laatste won de sprint van het peloton.

Van Poppel, die dit seizoen de ereplaatsen aaneenrijgt, was na afloop blij voor Van der Hoorn. “Dit is heel erg mooi. Het is ook een verdiende overwinning voor Taco. Hij heeft het echt supersterk afgemaakt. Dat ik hier tweede word, is mooi voor de ploeg.” Van Poppel wist tijdens de finale echter niet hoe de vork in de steel zat. “Het was tijdens de koers echter heel onduidelijk door het gebrek aan communicatie.”

“Ik wist wel dat Taco weg was met Guillaume (Van Keirsbulck, red.), maar ik dacht dat die laatste voorop reed. Het was erg hectisch. We moesten in de achtervolging de juiste balans vinden en dus besloten we de lead-out afwachtend in te zetten. Ik wist dat ik voor de tweede plek spurtte, maar ik wist niet dat Taco had gewonnen.”

Voor Van Poppel, die zondag ook aan de start zal staan van de WK-wegrit, is het niet de eerste ereplaats van het seizoen. Zo werd de sprinter afgelopen zondag ook al tweede in de Gooikse Pijl, toen achter Fabio Jakobsen. “Ik win uiteindelijk de sprint voor plek twee, maar we zijn tevreden. Vanavond volgt er biefstuk en friet met Hilaire van der Schueren”, sluit Van Poppel af met een glimlach.