Danny van Poppel: “Met deze benen had ik nog wel even met het seizoen willen doorgaan”

Danny van Poppel werd zondag vijfde in Parijs-Tours en eindigde zodoende voor de veertiende keer in de top-10 van een eendagskoers dit seizoen. Geen enkele renner deed hem dat vaker na. Tien daarvan behaalde hij na de Tour de France. “Deze vijfde plaats in Parijs-Tours is een mooie afsluiter van een lange en drukke periode”, vertelt hij op de ploegwebsite.

“De wedstrijd brak al vroeg open en ik kon me mooi in de eerste groep handhaven”, begint Van Poppel zijn verhaal. “Aangezien het de eerste keer was dat ik over de wijngaardpaden van Parijs-Tours koerste, wist ik niet goed hoe zwaar de wedstrijd in werkelijkheid zou aanvoelen. Ik had in de gaten dat mijn concurrenten zich aanvankelijk erg rustig hielden in de kopgroep en gelukkig stemde ik me op hen af, want de finale werd uiteindelijk een echte uitputtingsslag. Eenmaal we de laatste helling voorbij waren, wist ik dat ik opnieuw voor een ereplaats zou kunnen sprinten.” Van Poppel won uiteindelijk de spurt van de groep achter de vier koplopers.

De sprinter is blij met zijn huidige vorm. “Deze Parijs-Tours is de apotheose van een fantastische periode na de Ronde van Frankrijk, waarin alles als vanzelf ging en mijn vertrouwen op mentaal en fysiek vlak steeds bleef groeien. De ploeg is ondanks een mindere seizoensstart altijd hard blijven werken en daarom ben ik tevreden dat ik hen de laatste maanden met een reeks overwinningen en ereplaatsen kon belonen. Met deze benen en de goede sfeer in de ploeg had ik nog wel even met mijn seizoen door willen gaan, maar stiekem ben ik toch blij dat ik de komende weken wat stoom kan afblazen. Ik wil het team bedanken voor de twee afgelopen jaren!”

Daarmee doelt de 28-jarige Nederlander van Intermarché-Wanty Gobert op zijn nakende transfer. Van Poppel bergt vanaf nu zijn eigen ambities op en gaat na de winter aan de slag als sprintaantrekker bij BORA-hansgrohe. Daar moet hij de leadouts gaan verzorgen voor topsprinter Sam Bennett.