Arnaud Démare klopt Jasper Stuyven in boeiende Parijs-Tours, Van Poppel vijfde

Arnaud Démare heeft Parijs-Tours 2021 op zijn palmares bijgeschreven. De 30-jarige Fransman van Groupama-FDJ was in de offroadklassieker de snelste in een sprint met vier. Hij en Jasper Stuyven staken in de ultieme finale over naar twee vroege vluchters. De Belg werd derde, achter Franck Bonnamour. Démare is op de erelijst de opvolger van Casper Pedersen.

Leemreize en Herregodts

Jumbo-Visma had een sterk team opgesteld voor deze koers, met Dylan Groenewegen als kopman. Desondanks koos de Nederlandse ploeg voor een opvallende tactiek, want ze stuurden de jonge klimmer Gijs Leemreize mee in de ontsnapping. Hij kreeg Julien Duval (AG2R Citroën) en Rune Herregodts (Sport Vlaanderen-Baloise) met zich mee. Leuk feit: de jonge Belg won vorig jaar nog de beloftenversie van Parijs-Tours.

Een ruime voorsprong kreeg het trio in die fase niet en dat kwam vooral door het straffe tempo van Groupama-FDJ. Sterker nog: er stond de nodige wind en de Franse equipe trok het peloton al in de beginfase op de kant. Korte tijd later kwam alles terug samen en hielden Duval, Leemreize en Herregodts zo’n drie en een halve minuut over. Er ontstond een wapenstilstand in het peloton, terwijl de drie koplopers elkaar juist wel wisten te vinden.

Peloton weer in breuken

Hun voorsprong groeide daarna snel naar ruim zes en een halve minuut. Na ruim honderd kilometer koers begon het peloton toch aanstalten te maken en de bonus van de koplopers smolt toen als sneeuw voor de zon. In het peloton was het opnieuw onrustig en dat leidde tot een breuk. Op ruim 85 kilometer voor het einde werd het trio teruggepakt door een eerste groep van 37 renners. Groep twee zat op veertig seconden.

Dat er hard gekoerst werd bleek uit het feit dat het gemiddelde na drie uur koers 47,2 kilometer was. Met nog vijftig kilometer te gaan trokken de renners de eerste offroadstrook over, op een van de wijnvelden. Jasper Stuyven nestelde zich daar op kop en trok de eerste groep op een lint. Het zou daarna nooit meer stil vallen en met nog een aantal offroadstroken in het verschiet, zat de winnaar in de groep van 37 renners.

Drie man sluipen weg

Met nog veertig kilometer te gaan viel het even stil en dat was het teken voor een volgend drietal om ten aanval te trekken. Franck Bonnamour (B&B Hotels p/b KTM), Stan Dewulf (AG2R Citroën) en Frederik Frison (Lotto Soudal) bundelden de krachten. Op de zesde offroadstrook van de dag had het trio een voorsprong van driekwart minuut opgebouwd. In het peloton sneuvelde toen een opvallend slachtoffer: titelverdediger Casper Pedersen.

Vanuit de achtervolgende groep begonnen ook steeds meer renners hun kans te wagen. Valentin Madouas was de eerste, met Matis Louvel (Arkéa Samsic) in zijn wiel. Maar dat was geen lang leven beschoren. Met nog 22 kilometer te gaan begaf de koers zich op Peu Morier, de langste offroadstrook van de dag. Stuyven probeerde daar weg te komen en opnieuw was het Madouas die meesprong. Wegblijven was echter moeilijk.

Démare koerst met leeuwenhart

Madouas liet het er niet bij zitten en probeerde het even later nog een keer. Plots schoof Bob Jungels (AG2R Citroën) mee, die een lastig seizoen beleeft. Ook Stuyven was er weer bij, net als Madouas’ kopman Arnaud Démare en Roger Adría (Kern Pharma). Vooraan bleven Bonnamour en Dewulf goed ronddraaien, maar zij verloren door een lekke band wel de derde motor in de kopgroep: Frison moest van de fiets en zou niet meer terugkeren.

Démare versnelde vervolgens op een van de hellende stroken en alleen Stuyven kon mee. Het duo op kop had slechts nog een vijftiental seconden voorsprong, maar ze verdedigden die bonus met huid en haar. De achtervolgers beten hun tanden stuk op de twee leiders, maar in de slotkilometer konden ze toch vooraan terugkeren. Démare bracht Stuyven terug, waarna de Fransman de sprint al heel vroeg aanging. Hij kon dat echter knap volhouden tot op de streep. Danny van Poppel won veertig tellen later de sprint van de achtervolgende groep.

🏁 Après une superbe bagarre dans les chemins de vignes, un final à suspense. 🏆

⏪ Revivez le dernier kilomètre de ce #ParisTours. 🍇 🏁 After a fantastic race in the vineyard tracks, a suspenseful finale. 🏆

⏪ Relive the last kilometre of this #ParisTours. 🍇