maandag 11 september 2023 om 18:06

Danny van Poppel kiest na een lang seizoen voor rust in plaats van EK wielrennen 2023

Bondscoach Koos Moerenhout heeft maandagmiddag zijn selectie voor het EK wielrennen 2023 gepresenteerd. Daarbij een opvallende afwezige: Danny van Poppel. De 30-jarige sprintaantrekker van BORA-hansgrohe was als afmaker bezig aan een uitstekende reeks wedstrijden, maar meldde zichzelf af bij de bondscoach. Hij neemt rust na een lang seizoen.

Van Poppel kwam met een blakende vorm uit de Tour de France, waar hij op de slotdag ploegmaat Jordi Meeus naar de dagzege op de Champs-Élysées loodste. Nadien mocht de Nederlander een aantal koersen voor zichzelf rijden en dat deed hij met verve. Hij werd tweede in de BEMER Classic, derde in de Ronde van Duitsland (na vier top 7-noteringen) en ook elfde in de Tour of Britain. Daar werd hij drie keer tweede, een keer derde, een keer achtste, veertiende, 31ste én beloonde hij zijn hoogvorm met ritwinst in etappe vijf.

Met zo’n conditie leek hij een zekerheid in de selectie van de bondscoach, die Van Poppel er graag bij had gehad op het EK in eigen land op de VAM-berg en het Dak van Drenthe. “Ik heb al een heel druk seizoen gehad”, zegt Van Poppel, die in Monaco woont, tegen WielerFlits. “Na de Tour, de Ronde van Duitsland en de Tour of Britain, heb ik in samenspraak met de ploeg besloten om wat rust te pakken in aanloop naar een blokje met mijn laatste drie wedstrijden. Dat zijn de Münsterland Giro, Parijs-Bourges en Parijs-Tours begin oktober.”

Naast Van Poppel ontbreken ook wereldkampioen Mathieu van der Poel en Dylan van Baarle, zoals Moerenhout vorige week aan ons vertelde. Verder is ook Ide Schelling afwezig, die op dit parcours normaal gezien ook een rol had kunnen spelen. De ploegmaat van Van Poppel meldde zich echter af omdat hij zichzelf niet helemaal fit voelt. Nederland gaat nu van start met Olav Kooij – eveneens in topvorm – en Marijn van den Berg als kopmannen. Die laatste is op dit moment nog actief in de Vuelta a España.