maandag 11 september 2023 om 16:48

EK 2023: Thuisland Nederland presenteert ‘sterke en ambitieuze selecties’

De Nederlandse wielerbond KNWU heeft de selecties gepresenteerd voor het aankomende EK wielrennen (20-24 september) in eigen land. Bij de elitevrouwen is het vooral uitkijken naar Lorena Wiebes en Demi Vollering, bij de elitemannen zijn Olav Kooij en Marijn van den Berg de vooruitgeschoven pionnen.

De coaches starten volgens de KNWU met ‘sterke en ambitieuze selecties die zich willen tonen voor eigen publiek en voor de medailles en titels willen meedoen.’ Met titelverdedigster Lorena Wiebes en Tour de France Femmes-winnares Demi Vollering heeft bondscoach Loes Gunnewijk twee sterke troeven in huis voor de wegwedstrijd bij de elitevrouwen. Gunnewijk denkt dat de VAM-berg op zich al selectief gaat zijn. “Er zijn veel verschillende scenario’s mogelijk voor de wegwedstrijd en dan is het zeker een voordeel dat we een sterke selectie hebben in de breedte.”

“Maar wel nadrukkelijk met Lorena en Demi als afmakers”, onderstreept de bondscoach. “We zetten altijd in op goud, dat zijn we aan onze stand verplicht met zoveel internationaal sterk opererende rensters. Daarbij zullen we proberen die kracht in de breedte uit te spelen in een wedstrijd die heel goed een slijtageslag kan worden, maar waarin we in de sprint van een sterk uitgedund peloton ook kansen hebben.”

Op de tijdrit zijn de ambities wel iets bescheidener. Gunnewijk kan immers niet over voormalig meervoudig wereldkampioene Ellen van Dijk beschikken, vanwege haar zwangerschapsverlof. “We hebben zeker weer nieuw tijdrittalent, deze rensters kunnen op dit EK stappen zetten richting de internationale top en eventueel de medailles. Tenslotte starten we met een sterk en kansrijk team op de Team Relay.”

En bij de mannen? Bondscoach Koos Moerenhout blikt vooruit. “Ik verwacht dat er een kans is dat er om de titel gesprint gaat worden door een fiks uitgedund peloton, maar ook dat er kleine kopgroepen ontstaan die mogelijk tot het einde wegblijven. Met Olav Kooij en Marijn van den Berg hebben we speerpunten die voor de winst zouden kunnen meedoen, maar we hebben verder ook renners in huis die kunnen anticiperen op wat er in de koers zal gebeuren en navenant kunnen handelen.”

“Dit wegparcours biedt zeker perspectief. We starten met een kansrijke ploeg, met renners die op dit terrein uit de voeten kunnen. Maar we hebben niet zoals op het WK de topfavoriet (doelt op de afwezige Mathieu van der Poel, red.) in de gelederen. Ik kan er niet bij voorbaat een klassering opplakken. Er zijn op de Col du VAM veel scenario’s mogelijk en ook het weer kan nog een rol spelen.”