Danny van der Tuuk denkt na over het wisselen van nationaliteit om EK’s en WK’s te rijden

Het kan best weleens het laatste Nederlands kampioenschap wielrennen zijn voor Danny van der Tuuk dit weekend. De 23-jarige prof van het Spaanse Equipo Kern Pharma is geboren en getogen in Assen, Drenthe. Zijn moeder komt echter uit het buitenland, waardoor Van der Tuuk een dubbele nationaliteit heeft. In gesprek met WielerFlits laat hij weten een overstap te overwegen.

Naast de Nederlandse nationaliteit, beschikt Van der Tuuk ook over de Poolse nationaliteit. “Ik spreek de taal ook vloeiend”, vertelt hij. “Ik heb ook een Poolse vriendin en zij vroeg me laatst: ‘Waarom neem je de Poolse nationaliteit niet aan?’. Korte tijd later kreeg ik ook de vraag van een aantal Poolse renners en niet lang daarna meldde de Poolse bond zich ook bij mij met dezelfde vraag.”

Het zette Van der Tuuk aan het denken en intussen nam hij al een aantal hordes. “Voor mijn ploeg is het in ieder geval geen probleem. Hun heb ik het voorgelegd. Dat ik het overweeg komt vooral omdat er op dit moment niet heel veel goede Poolse renners zijn. Voor mij zou het betekenen dat ik voor Polen zou kunnen uitkomen op Europese- en wereldkampioenschappen.”

Voors en tegens

“Dat zou ik best graag willen”, zegt hij. “Als ik een Nederlands kampioenschap tijdrijden of op de weg rijd, moet ik het altijd opnemen tegen meerdere coureurs die bij de absolute wereldtop horen. In Polen is dat niet het geval en is de kans op succes groter. Ik ben er serieus over aan het nadenken. Maar het is niet zomaar iets. Als ik de keuze voor Polen maak, kan ik daarna nooit meer voor Nederland uitkomen. Dat maakt het confronterend.”

Danny’s broertje Axel laat aan WielerFlits weten dat hij voorlopig niet overweegt om voor Polen te gaan rijden. Hij werd vorig jaar nog Nederlands kampioen tijdrijden bij de beloften. Voor de oudste Van de Tuuk kan het dus zo maar het geval zijn dat hij op het EK, WK en/of Olympische Spelen van 2024 plots aan de zijde rijdt van renners als Michał Kwiatkowski, Rafał Majka, Filip Maciejuk en de tot Pool genaturaliseerde Italiaan Cesare Benedetti.