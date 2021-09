Daniel Muñoz legt beslag op koninginnenrit in Ronde van Roemenië

Daniel Muñoz heeft de koninginnenrit van de Ronde van Roemenië achter zijn naam gezet. In het wintersportresort Păltiniș won de Colombiaan van Androni Giocattoli-Sidermec de sprint van een kopgroep op een aankomst bergop.

De tweede rit ging over 154,9 kilometer van Deva naar het populaire wintersportresort Păltiniș in de Cindrel. De rit toonde veel gelijkenissen met de eerste rit van de Sibiu Cycling Tour, die door Giovanni Aleotti werd gewonnen. Net als toen lagen de beklimmingen van Dobra-Jina en Apoldu de Sus op de route, voor de slotklim naar Păltiniș. Met zo’n drieduizend hoogtemeters was dit de koninginnenrit van de zesdaagse ronde. Met Daniel Crista in de gele leiderstrui werd de rit om elf uur (twaalf uur plaatselijke tijd) op gang gebracht.

Een kopgroep met aanvankelijk vijftien man animeerde lange tijd de koers. De groep reed meer dan drie minuten weg, maar dat bleek niet genoeg om vooruit te blijven. Jakub Kaczmarek was van voren de sterkste vluchter en zag op de slotklim de Androni-ploegmaats Eduardo Sepúlveda en Daniel Muñoz, Serghei Țvetcov en Szymon Rekita aansluiten. Ondanks een kat-en-muisspel in de slotfase, moest een sprint de beslissing brengen. Muñoz beschikte nog over de beste benen en pakte de dagzege. Davide Rebellin kwam als zevende over de streep.

