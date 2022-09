Eduard-Michael Grosu slaat dubbelslag in Ronde van Roemenië na korte neutralisatie

Eduard-Michael Grosu heeft de derde etappe van de Ronde van Roemenië gewonnen. De 30-jarige coureur van Drone Hopper-Androni Giocattoli, die in eigen land koerst, reed weg in de slotkilometers. Brendan Rhim en Alan Banaszek mochten mee op het podium, Joren Bloem werd vierde. De etappe in de Ronde van Roemenië werd even geneutraliseerd door hevige regenval. Grosu is door zijn overwinning ook de nieuwe leider.

De derde rit van de Ronde van Roemenië was aanvankelijk 154 kilometer lang. Het profiel van de derde etappe was heuvelachtig, er stonden drie gecategoriseerde beklimmingen op het programma. Deze waren echter kort en niet al te steil, waardoor een heleboel snelle mannen wouden overleven.

Neutralisatie door regen

Onderweg reden twee renners weg uit het peloton. Stijn Appel (Abloc CT) en Johnny Clarke (WGC) kregen echter nooit veel ruimte van het peloton, de voorsprong van de twee bedroeg maximaal anderhalve minuut. Appel en Clarke werden dan ook snel weer ingerekend.

Het regende bijzonder hard in Roemenië op vrijdag. Dat in combinatie met de slechte wegen zorgde ervoor dat de organisatie besloot om de koers even te neutraliseren. Er moest tien kilometer minder overbrugd worden. In die kilometers zat een van de heuvels van de dag, waardoor de kansen voor de sprinters nog groter werden.

Dat was echter buiten Eduard-Michael Grosu gerekend. De renner van Drone Hopper-Androni Giocattoli reed weg in de absolute slotfase en bleef uit de handen van het jagende peloton. Brendan Rhim kon de Roemeen volgen, maar niet kloppen in de sprint. Alan Banaszek won meteen daarachter de sprint van het peloton, Joren Bloem kwam als vierde over de streep. Grosu is door zijn overwinning opnieuw de leider in het algemeen klassement.

The winner of stage 3 of Turul României in Făgăraș is @eduardgrosu of @DHAndroniTeam ! 🇷🇴 What a perfect day for Grosu, he takes back also the Yellow Jersey. Bravo, Edi! 👏 #TurulRomaniei pic.twitter.com/l0pEC3SwRn — Turul României (@turulromaniei) September 9, 2022