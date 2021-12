Daniel Arroyave houdt weinig over aan aanrijding

Daniel Arroyave, renner van EF Education-Nippo, heeft geen ernstig letsel overgehouden aan zijn aanrijding van gisteren. De 21-jarige renner kwam tijdens een trainingsritje in thuisland Colombia in aanraking met een auto, maar is er relatief goed vanaf gekomen, zo blijkt nu. In een video vertelt Arroyave dat hij enkel wat snijwonden heeft.

Op de foto’s die gisteren op social media rondgingen, viel (naast een gebroken fietsframe) vooral op dat Arroyave zijn rechter elleboog beethield. Gevreesd werd voor breuken of andere ernstige blessures. Daar blijkt nu geen sprake van te zijn. “Goddank is het niets serieus. Ik ben oké. Ik heb enkel wat snijwonden”, geeft hij aan in de videoboodschap.

Daarnaast roept hij iedereen op tot veilig gedrag in het verkeer. “Ik wil autobestuurders vragen om meer oog te hebben voor fietsers en wandelaars. Vandaag was ik het, morgen kan het iemand anders zijn. Het kan een leven kosten. Materiaal kan vervangen worden, maar een leven niet. Ik wil mensen op het hart drukken dat ze naar elkaar uit moeten kijken. We delen allemaal dezelfde weg.”