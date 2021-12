Daniel Arroyave (EF Education-Nippo) aangereden op training

Daniel Arroyave is vandaag aangereden tijdens een trainingsritje in zijn thuisland Colombia. Op beelden is te zien dat de 21-jarige renner van EF Education-Nippo flink is geraakt, al is het nog onduidelijk wat Arroyave precies mankeert.

Arroyave was samen met twee collega-wielrenners aan het trainen in de buurt van Llanogrande, gelegen in het departement Antioquia, toen hij werd aangereden door een auto. De bestuurder zou volgens ooggetuigen onvoorzichtig hebben gereden.

Op social media gaan foto’s rond van de gehavende Arroyave, die last lijkt te hebben van zijn elleboog en/of arm. Ook de fiets van de Colombiaan is zwaar beschadigd. Het is nog onduidelijk of Arroyave ook daadwerkelijk kampt met breuken of andere blessures.

De jonge Colombiaan heeft net zijn eerste seizoen op WorldTour-niveau achter de rug. De renner kwam, mede door enkele vervelende valpartijen en blessures, niet al te vaak in actie. Hij mocht onder meer opdraven in de Ronde van Polen en de Benelux Tour.

#Atención 🚨 El ciclista Daniel Arroyave integrante del equipo EF Education Nippo ha sufrido hace pocos minutos un accidente cuando adelantaba su entrenamiento por el sector del km 7 vía Hipódromo-Llano Grande. pic.twitter.com/Yprqj8oM6F — LA RUEDA COLOMBIA 🚴🇨🇴🚴 (@LaRuedaColombia) December 21, 2021