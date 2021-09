Dan Martin hangt zijn fiets aan de haak

Daniel Martin (35) is bezig aan zijn laatste jaar als profrenner. De Ierse klimmer van Israel Start-Up Nation kondigt immers aan dat hij aan het eind van het jaar stopt. Hij heeft er dan een carrière van veertien seizoenen op zitten.

“Hoewel ik veel heb nagedacht over deze grote beslissing, merk ik dat de tijd rijp is om verder te gaan omdat ik nog zoveel andere dingen in het leven wil bereiken”, laat Martin weten via social media. “In sommige opzichten was de beslissing om te stoppen uitdagend en complex, het is misschien wel een van mijn grootste en belangrijkste beslissingen ooit. Aan de andere kant was het gemakkelijk. Hoewel ik nog steeds competitief ben, heb ik gemerkt dat het koersen het fun-element voor mij heeft verloren – eigenlijk de belangrijkste reden dat ik begon met koersen.”

De Ierse klimmer begon zijn carrière bij Team Garmin. Voor de ploeg van Jonathan Vaughters zou hij tot aan 2015 uitkomen. In die periode won hij de monumenten Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije, en een etappe in zowel de Vuelta a España als de Tour de France. Vervolgens reed hij twee seizoenen voor Quick-Step, en daarna weer twee jaar voor UAE Emirates. Sinds 2020 rijdt hij voor Israel Start-Up Nation. Bij die ploeg won hij eerder dit jaar een rit in de Giro d’Italia, waardoor hij nu in alle drie de grote ronden ritten heeft gewonnen.

Bedrijf

Hoewel de fietsmicrobe altijd in hem blijft zitten, kiest hij voor een carrière buiten de wielersport. “In de afgelopen jaren heb ik tijdens het off-season mijn plezier gevonden in het ontwikkelen van bedrijven en het werken binnen de zakenwereld. Deze interesse leidde tot Rubix Ventures, een bedrijf dat ik samen met enkele goede contacten heb opgericht om atleten te helpen investeren in groeiende ondernemingen. Ik kijk er ook naar uit om vaker thuis te zijn en dingen te doen die niet passen bij een wielercarrière, zoals hardlopen met mijn vrouw.”

Martin staat nog aan de start van de achtdaagse Tour of Britain, die morgen begint. De Ronde van Lombardije (9 oktober) wordt zijn laatste wedstrijd.