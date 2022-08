Dan Bigham gaat weer werelduurrecord Victor Campenaerts aanvallen

Volgende week gaat Dan Bigham een poging wagen om het werelduurrecord van Victor Campenaerts te breken. De Britse wielrenner en baanspecialist, die ook performance engineer is bij INEOS Grenadiers, zal op vrijdag 19 augustus een poging doen op de wielerbaan in het Zwitserse Grenchen.

Het is niet de eerste keer dat Bigham het werelduurrecord aanvalt. Vorig jaar deed hij ook al een poging en toen kwam hij tot 54,723 kilometer. Dat ging de boeken in als een Brits record, want hij kwam ruim 300 meter tekort voor het wereldrecord van Victor Campenaerts. Het record bij de mannen staat sinds 16 april 2019 op zijn naam, nadat hij op hoogte in Mexico een afstand van 55,089 kilometer reed.

Wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna had dit jaar ook een werelduurrecordpoging willen doen, maar al tijdens de Tour de France liet hij weten deze poging uit te stellen.