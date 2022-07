Filippo Ganna: “Aanval op werelduurrecord wordt uitgesteld”

Filippo Ganna eindigde donderdag als zesde in de dertiende rit van de Tour de France. De Italiaan van INEOS Grenadiers zat mee in de ontsnapping van de dag, maar kon de beslissende move van latere winnaar Mads Pedersen niet volgen. “Geeft wel moraal, deze dag”, aldus Ganna, die ook meedeelde dat hij zijn aanval op het uurrecord heeft uitgesteld.

“Ik was aan het eten toen Pedersen aanviel, ik ging anders krampen krijgen. Ik zat op mijn limiet. Als ik beter in vorm was geweest, had ik mee kunnen strijden voor de overwinning. Maar oke, we moeten Pedersen feliciteren, hij was de sterkste”, vertelde Ganna aan La Gazatta dello Sport. “Ik voel me wel beter dan in het begin van de Tour.”

De Italiaanse tijdrijder ziet wel nog mogelijkheden deze Ronde van Frankrijk. “Deze dag geeft me wel moraal, hopelijk kan ik nog eens winnen deze Tour.” In de openingsrit van de Tour de France, een race tegen de klok van 13,2 km, eindigde hij nog op een vierde plaats.

Over aanval op werelduurrecord: “Geen prioriteit”

Verder had Ganna het ook over zijn aanval op het werelduurrecord, die in principe in augustus op het programma stond. “Mijn poging is uitgesteld, het zal niet in augustus zijn. De nieuwe datum gaan we vastleggen na de Tour, momenteel wil ik nergens anders mee bezig zijn.” De wereldkampioen tijdrijden voegt daar nog aan toe dat het wellicht pas na het WK zal zijn.

“Het werelduurrecord is niet mijn prioriteit. Als ik het niet na het WK kan proberen, verplaatsen we het naar 2023. Veel mensen vragen me ernaar, maar ze zullen nog wat langer moeten wachten.”