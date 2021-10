Daniel Bigham rijdt Brits uurrecord, maar is niet sneller dan Campenaerts

Daniel Bigham is de nieuwe houder van het Brits uurrecord. Bij zijn recordpoging op de piste van het Zwitserse Grenchen kwam de 29-jarige baan- en wegrenner tot 54,724 kilometer, waarmee hij het oude wereldrecord van Bradley Wiggins uit 2015 met bijna 200 meter verbeterde. Bigham was niet sneller dan het huidige werelduurrecord van Victor Campenaerts (55,089 km).

Als Bigham wel sneller was geweest dan Campenaerts, had de UCI zijn afstand niet erkend. Om het werelduurrecord te mogen aanvallen, moet je als renner deel uitmaken van de Registered Testing Pool (RTP) van de UCI. Dit is het anti-dopingsysteem waarin renners hun whereabouts moeten delen en ook een biologisch paspoort in opbouwen. Dit is verplicht voor renners van WorldTeams en ProTeams.

Maar Bigham is actief voor Ribble Weldtite, een continentale ploeg. “In dat geval zou ik de kosten voor de RTP zelf moeten betalen”, schreef de Britse renner op social media. “Maar deelname aan de RTP is alleen verplicht voor het werelduurrecord.” Hij ging dan ook officieel het Britse record van Wiggins aanvallen en zo werd zijn poging ook genoemd in de aankondiging. Vanmiddag bleek om 17.00 uur dat hem dat was gelukt.