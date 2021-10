Caruso en Mäder verlengen contract bij Bahrain Victorious

Damiano Caruso en Gino Mäder blijven langer bij Bahrain Victorious. De 34-jarige Italiaan werd eerder dit jaar knap tweede in het eindklassement van de Giro d’Italia; hij verlengt zijn aflopende verbintenis met twee jaar en dat geldt ook voor de 24-jarige Zwitser. Mäder werd dan weer vijfde in de Vuelta a España, waar hij ook het jongerenklassement wist te winnen.

“Het verlengen van mijn contract was een formaliteit na zo’n spetterend seizoen, het beste in mijn carrière tot nu toe”, vertelt Caruso. “Ik geloof dat als iets goed werkt, dat je het niet moet willen veranderen. Ik heb waarschijnlijk het beste jaar als profrenner meegemaakt met deze groep en in dit team. Ik ben dan ook meer dan blij dat ik mijn avontuur bij Bahrain Victorious kan verlengen.”

Ook klimtalent Mäder is in zijn nopjes met een langer verblijf bij de ploeg uit het Midden-Oosten. “Ik was super blij dat het team mij een eenjarig contract gaf vorig jaar, toen het er niet zo goed uit zag”, vertelt de Zwitser, die toen in onzekerheid zat nadat NTT Pro Cycling zijn contract niet kon verlengen. “De ploeg geloofde in mijn kwaliteiten en vertrouwden op mij voordat ikzelf dat deed. Ik kijk er naar uit om op dezelfde weg te blijven doorgaan.”