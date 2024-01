donderdag 11 januari 2024 om 19:56

Daan Kool grijpt zilveren EK-medaille op de kilometer

Daan Kool heeft de zilveren medaille gewonnen op de kilometer tijdrit tijdens de Europese kampioenschappen baanwielrennen. In het Omnisport Apeldoorn moest de jonge sprinter uit Nederland alleen de Italiaan Matteo Bianchi boven zich dulden in de uitslag.

Jeffrey Hoogland is sinds oktober de houder van het wereldrecord op de duizend meter. De wereld- en olympische sprintkampioen was naar Aguascalientes, Mexico, afgereisd om daar het record aan te vallen, en deed dat in 55,433 seconden met succes. Het thuispubliek in Apeldoorn kreeg Hoogland niet in actie te zien op de specialiteit; hij geeft tijdens het EK de voorkeur aan de olympische nummers. Dat is de kilometer al een aantal jaar niet meer.

Zonder Hoogland kregen de jonge Nederlanders Tijmen van Loon en Daan Kool de kans om zich te laten zien op het zware onderdeel, en zij plaatsten zich in de kwalificatie bij de beste acht renners die de finale mochten rijden; Kool was vierde en Van Loon achtste. Van Loon mocht de finale aftrappen en werd uiteindelijk zevende. Dan was het afwachten of Kool zich naar het podium kon knokken.

Kool moest als vijfde van start gaan en klokte met 1:00,426 de voorlopig snelste tijd. Maar was dat voldoende voor het podium? De 22-jarige krachtbonk zag eerst dat de Duitser Max Dornbach de tanden stukbeet op zijn tijd. Daarmee was een medaille veiliggesteld, maar welke kleur zou het worden? Een sensatie leek in de maak toen ook Joe Truman niet aan de tijd van Kool kwam.

Bianchi pakt het goud

Toen moest alleen Matteo Bianchi nog een tijd neerzetten. De Italiaan had in de kwalificatie al de snelste tijd laten noteren en bleek ook in de finale de sterkste. Hij klokte af in 1:00,276 en was daarmee ruim een tiende sneller dan Kool. Daarmee ging het goud naar Italië, maar Kool was uitermate tevreden met zilver, zijn eerste medaille tijdens een internationaal elite-kampioenschap. Het brons was voor de Fransman Melvin Landerneau.