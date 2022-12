Cyril Lemoine (39) zet na B&B-debacle punt achter wielercarrière

Het debacle van B&B Hotels-KTM heeft opnieuw voor een slachtoffer gezorgd: Cyril Lemoine heeft besloten om een punt te zetten achter een lange wielercarrière. De 39-jarige Fransman wilde eigenlijk afscheid nemen na de 2023-editie van Parijs-Roubaix, maar vertrekt nu met stille trom.

Lemoine voelde na het ineenstorten van B&B Hotels-KTM, dat ondanks ambitieuze plannen geen UCI-licentie kreeg voor 2023, de bui al hangen. Nu heeft hij op 39-jarige leeftijd besloten om er een punt achter te zetten. Lemoine kan terugkijken op een mooie carrière. Hij maakte in 2005 zijn profdebuut voor Crédit Agricole en groeide al snel uit tot een gewaardeerde helper voor zijn kopmannen.

Lemoine, die een voorliefde had voor de klassiekers, reed in zijn loopbaan voor Crédit Agricole (2005-2008), Skil-Shimano (2009), Saur-Sojasun (2010-2013), Cofidis (2014-2020) en tot slot B&B Hotels-KTM (2021-2022). Hij mocht elf keer opdraven in een grote ronde. Lemoine stond drie keer aan het vertrek van de Vuelta a España en reed maar liefst acht keer de Tour de France. Daarnaast nam hij veertien keer deel aan zijn favoriete wedstrijd: Parijs-Roubaix.

De Fransman wist in zijn achttienjarige carrière geen enkele profoverwinning te boeken, al was hij er wel een paar keer dicht bij. Lemoine is niet de enige renner die na het B&B-debacle afzwaait als profwielrenner. Pierre Rolland en Julien Morice gingen hem al voor.