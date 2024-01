dinsdag 16 januari 2024 om 12:46

CyclingClassNL mag bondscoach voor junioren gaan leveren van KNWU

CyclingClassNL gaat vanaf 2024 de bondcoach voor de junioren mannen en vrouwen leveren. Dat laat de KNWU weten in een persbericht. De functie van hoofdcoach talentontwikkeling zal ook in handen komen van CyclingClassNL, een initiatief van NOC*NSF, de KNWU en wielerploeg Jumbo-Visma.

Het is nog niet bekend wie de bondscoach en hoofdcoach talentontwikkeling zullen worden. Tot voor kort was Adriaan Helmantel de bondscoach voor zowel de junioren als beloften, maar hij gaat weer aan de slag bij Intermarché-Wanty. Tom Veelers vervangt hem als beloftenbondscoach. De functie van juniorenbondscoach is dus nog niet ingevuld.

CyclingClassNL krijgt met deze veranderingen een belangrijkere rol in opleidingspiramide van de KNWU. “CCNL heeft bewezen een belangrijke schakel te zijn tussen de regio’s en clubs enerzijds en de (pro-)continentale en World Tour ploegen anderzijds. Het is daarom logisch dat CyclingClassNL op deze positie in het wielersportlandschap de functies van hoofdcoach talentontwikkeling en bondscoach junioren op zich gaat nemen”, lezen we op de site van de KNWU.

Ondertussen blijft een onafhankelijke commissie vanuit de KNWU wel verantwoordelijk voor het selectiebeleid bij onder andere de Nations Cup-wedstrijden en de kampioenschappen. In deze commissie zitten bondscoaches Loes Gunnewijk, Koos Moerenhout en Gerben de Knegt en Wilbert Broekhuizen, de technisch directeur van de KNWU.

Sporttechnische adviesraad

De KNWU gaat ook aan de slag met het invoeren van een onafhankelijke ‘sporttechnische adviesraad’ voor CyclingClassNL. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van verenigingen, (Pro-)Continentale-ploegen en WorldTour-teams. Het doel van de raad is om ‘met elkaar het vizier met betrekking tot talentontwikkeling op scherp te houden’.