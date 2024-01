vrijdag 12 januari 2024 om 16:00

Tom Veelers volgt Adriaan Helmantel op als beloftenbondscoach KNWU

Tom Veelers is de nieuwe bondscoach van de Nederlandse beloften. De oud-prof van Argos-Shimano (wat nu dsm-firmenich PostNL is) en de voormalig sprintaantrekker van Marcel Kittel, is de opvolger van Adriaan Helmantel. Hij koos na enkele jaren in deze rol voor een baan bij WorldTeam Intermarché-Wanty Gobert.

De intussen 39-jarige Twent was zelf een verdienstelijk belofte. Hij werd in 2002 Nederlands kampioen bij de junioren en na een jaar bij de vermaarde Löwik Meubelen-ploeg stapte Veelers in 2005 over naar het opleidingsteam van Rabobank. Namens die formatie won hij een jaar later drie etappes en het eindklassement in Olympia’s Tour. Enkele weken daarna was hij ook de beste in Parijs-Roubaix U23.

In 2008 werd hij prof bij Skil-Shimano en daar bleef de Ootmarsummer tot het einde van zijn carrière, toen de ploeg intussen Giant-Alpecin heette. In zijn hoogtijdagen was Veelers een van de beste sprintaantrekkers van het peloton, voor onder meer Kenny van Hummel, John Degenkolb en Kittel. Die laatste loodste hij in meerdere Tour de Frances naar in totaal zeven etappezeges. Zelf werd hij in de Tour 2012 een keer derde na Alessandro Petacchi en André Greipel.

Aanhoudende knieproblemen leidde ertoe dat Veelers in 2016 besloot om te stoppen met koersen, ondanks een doorlopend contract tot eind 2017. Naderhand werd hij ploegleider bij de opleidingsploeg van Team Sunweb en de laatste twee seizoenen had hij diezelfde rol bij de continentale formatie VolkerWessels.

Lange zoektocht

Toen na het WK op de weg duidelijk werd dat Helmantel naar Intermarché-Wanty Gobert trok, begon de KNWU op 11 september een zoektocht naar de nieuwe bondscoach. De keuze is gevallen op Veelers. “Voordeel voor mij is dat ik weet hoe het speelveld eruitziet omdat ik eerder voor de KNWU met jonge renners op pad ging, in onder meer de Tour de l’Avenir. Maar ik zal nu een grotere verantwoordelijkheid voor het programma dragen.”

“Het spreekt me aan om mijn ervaring te mogen delen, maar ook om iets voor de sport te blijven betekenen door renners wegwijs te maken richting het profpeloton”, gaat Veelers verder in een persbericht. “Bij de beloften mag je nog wat meer onbevangen koersen en ik hoop ook over te brengen hoe bevoorrecht je bent als je in deze sport dit vak mag uitoefenen. Zelf kijk ik met plezier terug op mijn tijd als belofte en ook op de wijze lessen die ik kreeg als renner in nationale selecties. Ik hoop nu mijn steentje te kunnen bijdragen om die passie voor het vak wielrenner over te brengen.”

Technisch directeur van de KNWU is Wilbert Broekhuizen. Omdat er geen acute haast was in het aantrekken van een bondscoach, nam de bond de tijd om tot de meest ideale constructie te komen. De naam van Servais Knaven passeerde in de wandelgangen de revue en ook Maarten Tjallingii sprak met de bond. “Tom heeft voor ons het ideale profiel”, verduidelijk Broekhuizen. “Hij heeft zelf als jonge sporter bij de vereniging de weg naar boven bewandeld en werd via de nationale selectie prof.”

“Tom kent als geen ander deze profwereld in de wielersport en is na zijn actieve loopbaan coach in de WordTour geweest”, gaat de technisch directeur verder. “Daarnaast heeft hij al een aantal keer met Adriaan Helmantel meegedraaid en kent hij onze werkwijze. Samen hebben we een route uitgestippeld om ons U23 mannen zo goed mogelijk gefaciliteerd aan de kampioenschappen te laten beginnen.’’

Helmantel was overigens ook verantwoordelijk voor de juniorenselecties. Wie die rol gaat invullen, is nog niet bekend.