KNWU onder vuur door omstreden selectiebeleid

Nationaal

De KNWU en opleidingstraject CyclingClassNL (hierna CCNL) hebben de woede op hun hals gehaald van Nederlandse wielerclubs- en verenigingen. Aanleiding daarvoor is het eenzijdige besluit om vanaf 2024 uitsluitend renners en rensters die deel uitmaken van CCNL te selecteren voor de Nations Cup-wedstrijden bij de junioren. De clubs en verenigingen hebben daarom een petitie – die in handen is van WielerFlits – naar de bond gestuurd om het besluit aan te vechten. Dinsdagavond is er op Papendal een gesprek tussen de verschillende partijen. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Wat is CyclingClassNL? CyclingClassNL werd in het voorjaar van 2021 gelanceerd en betreft een samenwerking tussen de KNWU, NOC*NSF en WorldTeam Jumbo-Visma. Het project richt zich op het ontwikkelen van Nederlands wielertalent in de leeftijd van veertien tot en met achttien jaar, bij zowel de jongens als de meisjes. Leden van de CyclingClassNL-selectie blijven bij hun club of vereniging rijden, maar zullen een aansluitend (trainings)programma krijgen dat zich toespitst op fysieke ontwikkeling, persoonlijkheidsontwikkeling en voedingsleer. Merijn Zeeman zei toen ‘dat je het kunt zien als schoolopleiding tot topsporter’. CCNL is geen wielerploeg en renners in het programma hebben een vrije keuze om hun toekomstige ploeg te kiezen. Lees ook: Merijn Zeeman over CyclingClassNL: “Je kunt het zien als schoolopleiding tot topsporter”

Op 8 mei verscheen er op de website van de KNWU een persbericht met daarin het volgende: “Vanaf het seizoen 2023-2024 maken de Nations Cup-wedstrijden voor junioren (m/v) onderdeel uit van CCNL, het KNWU-talentontwikkelingsprogramma voor deze leeftijdsgroep. Hiermee wordt een verdere integratie van KNWU- en CCNL-activiteiten gerealiseerd, zodat de grootste talenten van Nederland de beste opleidingskansen krijgen. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet richting de toekomst met als doel het gat tussen de wielersport voor junioren en het professionele wielrennen te verkleinen. De bondscoaches houden het mandaat voor de WK- en EK-selecties.”

Met het opstellen van deze regel zouden de verenigingen en clubs buitenspel staan. Namens de die partijen werd er een petitie gestart om de beslissing aan te vechten. “Naar aanleiding van het inmiddels van de KNWU-website afgehaalde persbericht en gesprekken met de KNWU, willen wij als wielerteams en -verenigingen via deze petitie de KNWU verzoeken om (1) het persbericht van 8 mei schriftelijk te herroepen, (2) het voorgenomen besluit om uitsluitend CCNL-renners als Team NL de Nations Cups te laten rijden terug te draaien en (3) een volledig onafhankelijke rol te spelen bij het selecteren van renners en rensters voor internationale koersen”, zo staat in het document.

“Teams en verenigingen willen graag op korte termijn een schriftelijke bevestiging dat de KNWU volledig afstand neemt van de gedachte dat de nationale selectie hetzelfde is als CCNL. Tevens dient op korte termijn bevestigd te worden dat de KNWU garant staat voor een onafhankelijke nationale selectie, met volledig onafhankelijke bondscoaches, waarin iedere licentiehouder ongeacht team of vereniging te allen tijde uitgezonden kan worden naar een buitenlandse wedstrijd en in het bijzonder de Nations Cups, EK’s en WK’s.” Op deze manier willen de clubs en verenigingen voorkomen dat via een omweg alsnog uitsluitend CCNL-renners in selecties zitten.

Zorg over scouting bij nieuwelingen en rol Jumbo-Visma

Bovendien uiten de clubs en verenigingen kritiek op de werkwijze van CCNL richting de tweedejaars nieuwelingen, die zich in hun vijftiende of zestiende levensjaar bevinden. Volgens de clubs en verenigingen leidt dit tot het (deels) verkeerd selecteren van renners. Daarmee doelen zij op renners die minder getalenteerd zijn, maar op die leeftijd genieten van een lichamelijke voorsprong. Wanneer uitsluitend renners van CCNL in aanmerking komen voor nationale selecties, werpt de KNWU volgens de tegenstanders barrières op voor de fysieke en/of mentale laatbloeiers. Daarnaast komt er te veel druk op renners die het niet kunnen waarmaken.

Op die manier vrezen de clubs en verenigingen ervoor dat er sneller demotivatie optreedt en er mogelijk potentiële toprenners de sport in een vroeg stadium verlaten. Zij verwachten van de KNWU dan ook dat zij zich maximaal inspant om de diverse initiatieven ten aanzien van talentontwikkeling ten volle blijft ondersteunen. De clubs en verenigingen vinden het een risico als de KNWU exclusiviteit biedt aan één commerciële partij – in dit geval Jumbo-Visma. Wielerploegen zijn afhankelijk van sponsoring en als dat wegvalt, kan ook heel CCNL wegvallen. In de petitie wijzen ze op eenzelfde situatie zoals dat in de jaren met Rabobank het geval was.

In gesprek blijven

“Wij zijn niet tegen CCNL”, benadrukt een van de initiatiefnemers in gesprek met WielerFlits. “Alleen geloven wij veel meer in kennis delen. Wij zien bijvoorbeeld meer in een model waarin meerdere partijen een afdracht doen in een fonds. Daaruit kan de KNWU dan alle onafhankelijke, kansrijke talentontwikkelingsprojecten ondersteunen in de vorm van een subsidie. Dit idee kan rekenen op een breed draagvlak. Iedereen moet een eerlijke kans krijgen om zich te ontwikkelen. Sommige renners ontbolsteren pas op hun twintigste. CCNL kan een belangrijk instrument zijn, maar niet voor laatbloeiers. Daarom willen we vooral met de KNWU en CCNL in gesprek blijven.”

“Er is inderdaad wat rumoer ontstaan”, beaamt KNWU-directeur Maurice Leeser, die ook bevestigt dat er al vaker over is gesproken met de clubs en verenigingen. “Ik denk dat we allemaal hetzelfde doel hebben: zorgen dat onze talenten op de juiste wijze hun voorbereiding richting de top krijgen. Als KNWU willen we daar meer de regie in gaan nemen. We zien dat de aanwas terugloopt en talenten zich ook niet heel makkelijke aandienen. Dat is geen verwijt naar niemand. Maar wel een constatering en daar maken wij ons grote zorgen over. Dan is het fijn als je samen met elkaar kunt kijken naar hoe we dat het beste kunnen doen. Laten we dinsdag afwachten.”

Petitie ondertekend door groot aantal stakeholders

Dinsdagavond zullen beide partijen op Papendal met elkaar in dialoog gaan, waar woordvoerders van de clubs en verenigingen de petitie zullen toelichten. 43 mensen ondertekenden de petitie. Onder hen bevinden zich onder meer vertegenwoordigers van ARTV De Adelaar, Willebrord Wil Vooruit, Watersley R&D, WPGA, UWTC Uithoorn, WV Schijndel en WV Jan van Arckel. Daarnaast onderschrijven Hans Timmermans van Team DSM, Raymond Rol van Parkhotel Valkenburg, Servais Knaven en Natascha Knaven-Den Ouden van Pavé76, Michel Megens van Metec-Solarwatt, Erik Dekker van Allinq, Paul Tabak van ABLOC CT, Iris Slappendel van de Cyclists’ Alliance en Bobbie Traksel van de VVBW de petitie.

Afgelopen winter maakten de eerste renners vanuit CyclingClassNL de overstap naar de beloften: Max van der Meulen rijdt nu bij Development Team DSM, Menno Huising doet dat bij Jumbo-Visma Development. Beiden reden afgelopen week nog de loodzware Giro Next Gen uit. Huising tekende dinsdag – al dan niet toevallig – als eerste renner met een CCNL-achtergrond een profcontract. Hij komt van 2025 tot en met 2027 uit voor Jumbo-Visma.

Lees ook: Menno Huising (19) maakt in 2025 de stap naar hoofdmacht Jumbo-Visma