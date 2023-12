Zeger Schaeken • maandag 18 december 2023 om 10:21

Crosswereld reageert tweeledig op rentree Mathieu van der Poel: “Wel nog nooit zó gezien”

Interview Mathieu van der Poel maakte afgelopen zaterdag indruk bij zijn rentree in het veld. De wereldkampioen liet in Herentals niets aan het toeval over en knalde meteen weg in de openingsronde. Het zag er indrukwekkend uit, maar hoe hebben een aantal insiders van de veldritwereld het niveau van Van der Poel ervaren? WielerFlits zocht het uit.

We beginnen bij Lars van der Haar, die van dichtbij kon zien hoe Van der Poel ten aanval trok. “Die eerste ronde had ik niet van hem verwacht. Je komt uit Spanje en je hebt nog nog geen cross gereden. Om dan zo’n hoog niveau neer te kunnen zetten in een eerste ronde, is gewoon zo knap. Dat had ik echt niet verwacht en heb ik misschien ook nog nooit zó gezien van hem. Dat was echt van een hoog niveau.”

“Iedereen zat op dat moment tussen zijn kader. Ik had gehoopt dat hij de eerste twee rondes nog het goede gevoel moest zoeken. Dat zou ook voor mij beter geweest zijn, want nu kon ik geen meter dichterbij komen en kon Eli (Iserbyt, red.) de bonificatieseconden pakken (voor het klassement van de X20 Trofee, red.). Dit was precies wat ik niet moest hebben”, lacht Van der Haar.

De Nederlandse kampioen was dus onder de indruk van de openingsronde van Van der Poel, maar benadrukt ook dat zijn overwinning geen verrassing is. “We weten hoe goed Mathieu is en we weten dat hij gaat winnen. Dat is gewoon zo.” Eric Braes, ploegleider van Van der Haar bij Baloise Trek Lions, treedt zijn renner bij. “Mij viel vooral op dat Mathieu meteen de forcing voerde en een heel hoog tempo ging rijden. Dat was echt wel indrukwekkend.”

‘Dit is zijn speeltuin’

“Achter Mathieu wilde Eli eerst nog volgen, maar al snel besefte hij dat dat niet kon. Daardoor zakte het tempo snel in de achtervolgende groep, waardoor de voorsprong van Mathieu ook wel heel groot werd in een klap. Dat gaf misschien wel een vertekend beeld. De rest legde zich snel neer bij het overwicht, wat misschien ook wel logisch is.”

Net zoals Van der Haar is Braes ook niet verbaasd over het niveau van Van der Poel. “Hij is gewoon een fenomeen op alle gebieden. Dus nee, ik ben niet echt verbaasd als het over Mathieu gaat. Dat hij die eerste ronde zo hard ging, heeft volgens mij te maken met zijn persoonlijkheid. Dit is wat hij graag doet, de cross is voor hem een speeltuin. Hij heeft ook de kwaliteit om er meteen te kunnen staan, iets wat zo goed als alle andere crossers niet hebben.”

Vanthourenhout: “Niets nieuw”

Tot slot vragen we wat Sven Vanthourenhout, de bondscoach van de Belgen, vond van het niveau van Van der Poel. “Ik heb alleen de eerste ronde gezien, maar dat was eigenlijk meer dan genoeg. Voor mij lag dat in lijn van wat het merendeel van het peloton had verwacht. Ik was persoonlijk niet geschrokken van zijn niveau. Je voelde gewoon aankomen dat hij op een hoog niveau ging beginnen.”

“Ik sta er dus niet van te kijken. Ondertussen is dit ook niet meer nieuw, hé. We weten hoe goed Mathieu is, het is al het zoveelste jaar dat hij dit doet. Elk jaar is er ergens een insinuatie van ‘de rest gaat wel weer dichter aanleunen tegen Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock’, maar dat is in Herentals volledig van de tafel geveegd. Dat doet zich elk jaar voor en dus is niets nieuw.”