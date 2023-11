zondag 12 november 2023 om 17:39

‘Crossprogramma Wout van Aert ligt zo goed als vast, UCI en Flanders Classics niet blij’

De veldritwinter van Wout van Aert ligt zo goed als vast, zo meldt Het Laatste Nieuws. Volgens de Vlaamse krant zal de Belg van Jumbo-Visma sowieso aan de start verschijnen van vijf crossen. Van Aert is echter niet van plan om veel wereldbekermanches te betwisten en daar zijn organisator Flanders Classics en de UCI niet bepaald blij mee.

Van Aert – die momenteel in Colombia zit voor een deelname aan de bekende Granfondo van Rigoberto Urán – zal maar een beperkt crossprogramma afwerken. De 29-jarige renner wil zijn voorjaar namelijk niet hypothekeren. Van Aert zal volgens HLN deelnemen aan de Exact Crossen van Mol (22 december) en Loenhout (29 december), de Wereldbeker van Antwerpen (23 december), de Superprestige in Diegem (28 december) en de X2O-cross van Baal (1 januari).

Er zou nog ruimte zijn voor enkele aanpassingen en dus is het niet uitgesloten dat Van Aert eind januari ook nog aan de start zal verschijnen van de Wereldbeker in het Spaanse Benidorm, maar Van Aert lijkt wel te passen voor de meeste Wereldbekers in en rond de kerstperiode, met de manches in Namen (17 december), Gavere (26 december), Hulst (30 december) en Zonhoven (7 januari).

De internationale wielerunie UCI en Flanders Classics, de organisatie achter de Wereldbeker, zijn niet blij met de plannen van Van Aert. De wielerinstanties willen de drievoudig wereldkampioen in het veld in de Wereldbeker zien, meldt Het Laatste Nieuws. Binnen het kamp van Van Aert wil men nu nog geen duidelijkheid verschaffen, maar zijn management zal eerstdaags zijn programma bekendmaken.

Flinke discussie

Dit weekend besloot David Lappartient, de voorzitter van de UCI, een bommetje te droppen in veldritland. Dit naar aanleiding van de afwezigheid van Thibau Nys in de Wereldbeker van Dendermonde. Dit heeft tot woede geleid bij de UCI. Lappartient vindt namelijk dat deelname aan de UCI Wereldbeker verplicht moet worden, anders dreigt hij met uitsluiting voor de volgende wereldbekermanche én voor het WK veldrijden.

Het toenemend aantal afzeggingen van crossers voor de Wereldbeker is een doorn in het oog voor de Fransman, die zelfs een drastische regelwijziging voor zich ziet. “Als een crosser de voorkeur geeft aan een nationale wedstrijd terwijl er een Wereldbeker is, dan rijdt hij de volgende Wereldbeker ook niet en dus ook het WK veldrijden niet”, dreigt de UCI-voorzitter. “De Wereldbeker is geen competitie waar je kan kiezen wat je wil rijden. Iedereen moet gewoon meedoen.”